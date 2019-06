La Conade en la mira

Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de ayer, donde habló de una posible auditoría a la gestión de Ana Gabriela Guevara en la Conade, el ex atleta Luis Rivera y el director de la Codeson, Genaro Enríquez, dieron su punto de vista.



En la conferencia de prensa de la mañana de ayer, AMLO aseguró que se realizará una auditoria al órgano rector del deporte en México tras el reportaje publicado en un diario nacional que afirmaba actos de corrupción.



Para el ex saltador de longitud, este tipo de ejercicios siempre son de mucha ayuda para los gobiernos, ya que se tiene que cuidar el presupuesto que se destina para el deporte.



"Estoy totalmente a favor de las auditorías, mejor aún, si son aplicadas de manera constante. No sólo en Conade, si no en todas las instancias gubernamentales. Somos muchos mexicanos a quienes nos interesa que los recursos lleguen a donde tienen que llegar", mencionó el aguapretense.



Por su parte, Enríquez Rascón explicó que este es un procedimiento normal y que todos los funcionarios son auditados con regularidad, aunque a veces se hace tras algún tipo de

denuncia.



"Es un procedimiento normal, todos nosotros como funcionarios estamos constantemente supervisados y auditados por las instancias fiscalizadoras. Que en ese caso, a nivel federal, es la Secretaría de la Función Pública, lo hace más de manera cotidiana.



"Pero ante una denuncia de este tipo se hace una revisión especial, respondiendo a la denuncia que hay, que es un reportaje. Pero realmente los organismos fiscalizadores nos están revisando constantemente el ejercicio de los recursos públicos", destacó.