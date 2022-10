La 4T en Sonora ya empezó y nada la detiene, dijo Alfonso Durazo en su Informe de Gobierno

HERMOSILLO.-Alfonso Durazo dijo que el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado 4T, ya empezó en Sonora y nada lo va a detener.

El proyecto de la cuarta transformación en Sonora ya empezó y no va a parar”, indicó, “es un honor estar con Obrador y es un honor servir al pueblo de Sonora”.

El mandatario estatal también hizo un llamado a su equipo de trabajo para trabajar unidos por un Sonora para todas y todos, no sólo para unos cuántos.



En el mensaje que brindó con motivo de su Primer Informe de Gobierno hizo el llamado a trabajar unidos, con institucionalidad y con sentido de equipo unidos por la grandeza del Estado.



“No tenemos derecho de fallarle a la gente, pues sin ella no hay futuro político alguno, tampoco tenemos derecho a fallarle a nuestro movimiento ni a nuestro Presidente. Es y seguirá siendo un honor, estar con Obrador”.

#VivaSonora | El proyecto de la cuarta transformación en #Sonora ya empezó y no va a parar. En un año cambiamos mucho, pero vamos por más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual. #DurazoInforma pic.twitter.com/kRhi0aK2C2— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 13, 2022





En un año cambiamos mucho, pero vamos por más, sepan que Sonora no volverá a ser para unos cuantos, señaló.



“Su servidor es suyo y es leal al pueblo de Sonora”, afirmó, “ Sonora será una tierra de oportunidades, no estará al servicio de una élite, Sonora es para todas y todos y no no más para unos cuantos”.