Juntan firmas para pedir la revocación de mandato de Valle

GUAYMAS, Sonora.- Un grupo de guaymenses recaba firmas en diferentes puntos de Guaymas para solicitar por segunda ocasión la revocación de mandato de la alcaldesa Sara Valle Dessens, derivado del anuncio de colocar un libro de registro en el Palacio Municipal.



Ayer los ciudadanos opositores al gobierno de la presidenta municipal, se instalaron en el tianguis del Centro, por más de cuatro horas para pedirles a los guaymenses su participación en esta petición que llevarán ante el Congreso de Estado.



Del domingo pasado a la fecha, el libro de firmas se ha colocado en el Mercado Municipal, en la avenida Serdán, en el exterior de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y en el tianguis del Centro, y próximamente lo llevarán a las colonias.



Antes de firmar, se les explica a las personas los motivos que tienen para pedir la revocación de mandato, entre ellos el nepotismo, falta de transparencia en el uso de recursos públicos, discriminación a mujeres yaquis y discapacitados, entre otros.



Norma Castro Salguero, quien fuera líder de redes ciudadanas en Sonora del partido Morena, apuntó que en los siguientes días acudirán al tianguis de Guaymas Norte, a petición de los vecinos y también realizarán cuadrillas para acudir a las colonias.



Aseguró que la ciudadanía se ha sumado a esta petición por considerar que hay corruptelas en la administración que encabeza Sara Valle Dessens e invitó a quienes no lo han hecho a hacerlo.



"Sigue con éxito la voluntad de la gente, hay mucha inconformidad, es cuestión de hacerla valer, no queremos nepotismo, no queremos recursos públicos usados en las familias, sino en servicios públicos eficientes", externó.



La alcaldesa Sara Valle Dessens desestimó este movimiento y recomendó a las personas que lo encabezan a ponerse a trabajar para que puedan pagar las pensiones alimenticias de sus hijos.