Jugará Cimarrones ante el 'Tri'

HERMOSILLO, Sonora.- Durante la Fecha FIFA de la siguiente semana, Cimarrones de Sonora se enfrentará a la Selección Mexicana Sub 22 como parte de la preparación del representativo nacional.



El compromiso ante el combinado tricolor se disputará el 10 de septiembre a las 8:00 horas (tiempo de Sonora) en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.



Después de su choque del siguiente martes en contra del Morelia por la Copa MX, los pupilos de Isaac Morales no tendrán actividad en el Ascenso MX por la pausa de la Fecha FIFA.



Por su parte, el combinado que dirige Jaime Lozano tendrá dos partidos de preparación; primero ante su similar de Japón el 6 de septiembre en Celaya, y después ante los sonorenses, de cara a su participación en el Preolímpico de la Concacaf.



En la convocatoria de 26 elementos de la selección Sub 22 destaca la presencia de dos sonorenses: Johan Vásquez, defensa de Rayados de Monterrey y ex de Cimarrones, y Vladimir Loroña, lateral de Xolos de Tijuana.