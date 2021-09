Juan de Dios, migrante deportado desde EU, consigue trabajo tras vivir en calles de Nogales

NOGALES, Sonora.- El migrante de nombre Juan de Dios que se reencontró con su familia a finales de agosto del 2020 luego de 22 años de ausencia, ahora trabaja en una presa y además vende leña en su pueblo de Buenavista.

Margarita Cantúa Salazar hermana de Juan de Dios agradeció por medio de llamada telefónica a EL IMPARCIAL por cumplirse ya un año desde que pudieron volver a encontrase con su familiar que tenía más de dos décadas extraviado.

“Nosotros su familia pensábamos que mi hermano había muerto porque no sabíamos nada de él y luego 22 años después aparece el reportaje en el periódico y las redes sociales y eso hizo posible recuperar a mi hermano.

Familia de Juan de Dios en convivencia.

“Ahora Juan de Dios hace actividades en la presa Álvaro Obregón de Buenavista ahí le ayuda a un señor que compra y vende pescado y también hace leña para vender en el pueblo”, comentó.

Juan de Dios salió de su pueblo con rumbo a EU

El hombre salió de su pueblo cuando era muy joven con rumbo a Estados Unidos luego de trabajar y formar una familia, tuvo problemas y fue deportado pasando largos años de su vida en las calles de Nogales.

La persona se refugió por muchos años en las capillas al interior del panteón y luego en un camper de pick up depositado en un lote baldío, comía lo que encontraba en la calle o lo que podía lograr con trabajos eventuales.

En agosto del 2020 cuando fue entrevistado, la persona informó que tenía familia en Obregón pero que hacía 22 años no sabía de ellos y que no quería buscarlos por vergüenza y porque no quería causarles molestias.

Juan de Dios al reencontrarse 22 años después con su familia.

La publicación sobre la historia de Juan de Dios llegó hasta sus familiares quienes de inmediato se trasladaron a la frontera donde recuperaron al familiar que consideraban había fallecido por su prolongada ausencia.

Finalmente el 31 de agosto del 2020 logró regresar a su pueblo natal Buenavista, Sonora donde lo esperaban para darle la bienvenida con menudo y café de talega, sus familiares, sus amistades de la infancia y sus vecinos.