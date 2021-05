Juan Carlos encontró en el baile una forma de expresarse

HERMOSILLO, Sonora.- Aun cuando la técnica es la base de todo bailarín, para Juan Carlos Torres González, bailar se ha convertido no sólo en su forma de vida, sino en una manera de expresarse y compartir su pasión al folclore.

Juan Carlos es originario de Magdalena de Kino y desde hace tres años radica en la Ciudad de México, donde actualmente estudia la Licenciatura en Danza Folclórica en la Escuela Nacional de Danza Nellei y Gloria Campobello.

Para Juan Carlos la danza no era su proyecto de vida, pero después de un primer acercamiento con la danza folclórica en la preparatoria y el impulso de su primera maestra, ha convertido el bailar y enseñar en su sueño.

Cuando estaba en la prepa yo practicaba volibol y una amiga siempre me invitaba al grupo de danza, pero yo le decía que a mí no me gustaba. Un día mientras entrenaba no me sentí cómodo y como los ensayos eran a la misma hora, sin pensarla me fui del entrenamiento de voli al salón de danza”, platicó.