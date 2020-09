Jóvenes "reciclan por sonrisas" para medicamentos de cáncer y lupus

HERMOSILLO, Sonora.- Por segunda ocasión en una semana, seis organizaciones civiles realizaron la colecta “Reciclando por sonrisas 2.0”, con el objetivo de reunir fondos y apoyar con tratamientos y medicamentos a niños y adolescentes con cáncer y lupus.

Jóvenes por la comunidad, He for she, Ludoteca Ave Ba’du, Somos Acción Sonora, Movimiento Ecobigoc y Chaviza Revolucionaria unieron esfuerzos para convocar a la ciudadanía a colaborar con esta causa.

Apenas el pasado sábado habían realizado la primera colecta, donde lograron juntar casi media tonelada entre papel, botellas y tapitas de plástico, cartón y botes de aluminio. Después de ese día, varias personas se comunicaron y fue por ello que decidieron hacer una segunda edición.

Hubo muy buena respuesta de los hermosillenses, con lo que nos sentimos motivados, y sobre todo nos preguntaban que si cuándo iba a ser la próxima. Ahorita estamos viendo logística y todo para ver si podemos hacer esto cada dos meses”, comentó Daniela Salas, integrante de Jóvenes por la comunidad.

Expresó que decidieron sumarse a la causa de los niños y jóvenes con cáncer y lupus porque son medicamentos fuertes, costosos y a veces hasta difíciles de conseguir debido a problemas de desabasto.

“Son los que más sufren en estos momentos, nosotros buscamos darles la mejor calidad de vida posible, hacer el esfuerzo por tener su medicamento”, añadió Daniela.

Aunque el acopio se realizó ayer, quienes aún estén interesados en apoyar pueden ponerse en contacto con los jóvenes para hacerles llegar más material reciclable, o bien, se pueden hacer donaciones de dinero por transferencia bancaria.

“Todo lo recaudado va para estos niños y jóvenes, estamos haciendo lo posible por apoyarlos. Si alguien tiene medicamento oncológico y quiere donarlo, también nos pueden contactar y nosotros lo hacemos llegar a las personas que lo necesitan”. Daniela Salas, integrante de Jóvenes por la comunidad.

¿QUÉ SE PUEDE DONAR?

Papel de oficina, revistas, periódicos, cuadernos, etcétera.

Cartón.

Botellas y tapitas de plástico.

Botes de aluminio.

Medicamento oncológico.

Donativos económicos, número de cuenta Banamex: 5204 1672 5031 6593.

