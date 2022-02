Joven entra a casa en llamas para salvar a una familia

HERMOSILLO, Sonora.- “Escuché muchos gritos, pensé que le estaban pegando a una señora y cuando me di la vuelta vi que las llamas salían de la ventana y ya estaba el vecino de enseguida y el de enfrente tumbando la puerta”, relata Érick Orlando Tapia.

Los primeros minutos del lunes habitantes de la calle Del Retiro en el fraccionamiento Gala, ubicado al Sur de la ciudad, ayudaron a rescatar a la familia.

Érick Orlando, de 24 años de edad, no la pensó y se unió a sus vecinos quienes a puntapiés abrieron la puerta de la casa y con mangueras empezaron a tratar de sofocar las llamas.

Cuando ya no vieron llamas entonces él decidió subir. “Subí sin nada así y me bajé de media escalera”, relata. Se quitó el suéter y lo mojó para volver a entrar a la casa que describió “caliente como un horno”.

Primero rescató a las dos niñas, Naomi, de 11 años y a Lizbeth Guadalupe, de 13 años.

Escuchaba los gritos de la madre de familia, Lorena Lizbeth, de 31 años, a quien logró sacar de la casa y quien le imploró ayudara primero a sus hijos.

Él le dijo que ya había sacado a dos niñas, pero ella le indicó que faltaba su hijo, Dilan Daniel, de 7 años de edad.

Me mojaron todo otra vez, porque ya estaba todo hirviendo yo... volví a subir y no miré al niño, ya no aguantaba la respiración, ya me sentía bien agitado cuando con la rodilla meneé un poco una manita, levanté la cama y ahí estaba el niño abajo”.