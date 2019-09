Joselinne y Nadia encuentran a otra hermana

GUAYMAS, Sonora.- Joselinne Poleth Encinas Durán y Nadia Castillo encontraron a otra hermana en Hermosillo y ya sólo les falta conocer a María Luisa, la menor de los seis hermanos.



Encinas Durán informó que Alondra la contactó vía Facebook para contarle su historia de vida, la cual coincide con la que su familia biológica le había contado de "Anita", a quien registraron sus padres adoptivos como Alondra.



"Ella me contactó hoy en la mañana (ayer) y me contó que su familia le había dicho hace tres años que había sido adoptada, pero recientemente su papá le confesó que su verdadero nombre era Alondra, como se llama otra de nuestras hermanas que aún no conocemos", externó.



La joven de 25 años de edad le pidió que se reunieran en Hermosillo, pero debido a que ella reside en Empalme, la contactó con su hermana Nadia Castillo para que se reencontraran y pudieran hablar al respecto.



"Ya tuve una videollamada con ella, y si tiene cierto parecido a nosotras, pero ella es hija de otro señor, ahora sólo nos falta encontrar a María Luisa, es la menor de los seis hermanos", puntualizó.



Encinas Durán empezó la búsqueda de su familia biológica a través de redes sociales tras morir su madre adoptiva y con la historia de que había sido abandonada en la Central Camionera de la ciudad de Hermosillo.