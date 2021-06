José Efraín llama a comunidad para encontrar la bicicleta de fibra de carbono que le robaron

HERMOSILLO, Sonora.- Con el deseo de recuperar su bicicleta de fibra de carbono que le robaron de su vivienda en la colonia Villas del Real, don José Efraín Mendivil de 58 años acude a la comunidad para pedir apoyo para que la reporten en caso de localizarla.



Explicó que con la bici ya tenía 5 años, es de la marca Bailey y se la robaron en su vivienda ubicada en el sector Norte de la Ciudad en agosto del 2020, está valuado en 60 mil pesos.



Comentó que de acuerdo a los expertos solamente hay dos bicis de esta marca en Hermosillo, la que él busca es de color negro con letras rojas, es deportiva y pesa cerca de 7 kilos.



Contó que la unidad de pedal la armó al ir adquiriendo pieza por pieza, debido al costo elevado que es adquirirla de manera completa. Un día al dejarla en su casa un amante de lo ajeno se la robó y él tiene identificado al delincuente, incluso tiene un testigo.



Desde entonces José Efraín ha vivido un vía crucis en las instancias de la Agente Ministerial de Investigación Criminal al interponer denuncias, y ha tenido que recurrir a la Visitaduría Judicial para que ellos les exijan a los agentes localizar la bici, pero tampoco ha tenido respuesta.



"El hecho de que la autoridad no haga nada, la impunidad en todo su esplendor, de que te roban, te matan y todo no se resuelve absolutamente nada, eso es la impotencia, pero sí me gustaría recuperarla", manifestó.



Ahora pide el apoyo de la comunidad para que le informen en caso que localicen la unidad a pedal enviando un correo electrónico a joseescalante1303@gmail.com, es justo como aparece en la imagen.