José Antonio Díaz: Maestro del Café

Esa deliciosa taza de café que hace felices a tantos mexicanos cada día tiene mucho que ver con la visión de este destacado empresario, quien supo convertir el negocio familiar en una de las empresas más importantes en la industria cafetalera del país.

José Antonio Díaz Quintanar es considerado el responsable del éxito a nivel nacional de Caffenio, compañía fundada por su abuelo José Díaz Díaz en 1941; hoy, funge como presidente de su Consejo de Administración.



¿Qué siente al ser considerado un "máster" del café?



"Tengo más de 40 años trabajando en este tema; es algo especial, me siento honrado y distinguido".

¿Cuáles han sido los desafíos para llegar a tantos consumidores dentro y fuera de Sonora?



"Tener la estructura humana y la infraestructura material; y hacerlo bien porque si no, no es sustentable y tarde o temprano se termina".

¿A qué se debe el éxito de Caffenio?



"Creo que lo más importante es el factor humano: las personas son lo más valioso, porque uno con recursos puede comprar lo que se necesita y sabe qué le darán a cambio por su dinero, pero no hay dos personas iguales; son ellos quienes llevan a cabo el trabajo y dan la cara al consumidor, de ellos depende que el cliente vuelva o no".

¿Cómo es un día normal para usted?



"Comienzo muy temprano, tengo mis rutinas; soy contador público y por eso, creo que soy muy metódico, me gusta mucho el orden, la disciplina; desde hace muchos años sé lo que voy a hacer el día siguiente, no me puedo dormir si no tengo ordenada mi agenda".

Tras una jornada intensa, ¿cómo recarga energías?



"Es muy importante relajarse: por ejemplo, nadar y cansarme un poco, ponerme a leer".

En este punto de su vida, ¿con qué sueña?



"Ya hice muchas cosas que quería hacer, ahora lo que quiero es para mi familia, para mis hijos: tengo proyectos, ilusiones, sueños pensando en ellos".

Un mensaje a los lectores de EL IMPARCIAL:



"Busquen qué les gusta hacer, encuentren aquello que los apasiona porque si lo encuentran, lo harán muy bien y lo van a disfrutar; sé persistente, no te dejes vencer si no sale bien a la primera o a la segunda".

¿Algo que le gustaría agregar?



"Gracias por tomarse el tiempo y tener interés en comunicar cosas que hacemos los empresarios y personas de otros giros, cosas que el público debe conocer y que le pueden servir".



"Yo duermo muy bien, trato de que sean ocho horas; ya me acuesto bien temprano, a la hora que antes apenas iba saliendo del trabajo; es por salud"

