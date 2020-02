Jorge ofrece su moto para quien esté en peligro en Huatabampo y se viraliza

HUATABAMPO, Sonora.- Jorge Valenzuela es un joven de 22 años que se volvió viral a través Facebook por ofrecerse a auxiliar a la comunidad de Hutabampo, Sonora, en compañía de su motocicleta.

“La idea es ayudar a las personas que están saliendo tarde de su trabajo y niños saliendo de la escuela, que tengan que recorrer un largo camino”, comentó Jorge en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

Ante la inseguridad que aqueja al país, el joven sonorense decidió apoyar, aunque consideró que no será sencillo ganar la confianza de las personas.

Me uno a cuidar a nuestra gente mujeres y niños de huatabampo Mi nombre es jorge mejor conosido como "nene" el muchacho... Publicado por Jorge Valenzuela Alvarez en Lunes, 17 de febrero de 2020

“La idea surgió por los sucesos que se han estado presentando sobre los feminicidios y acoso a las mujeres. Con ayuda de transporte en motocicleta es como yo quiero apoyar, pero estoy consciente que será complicado ganarme la confianza de la comunidad. Hay gente que también desconfía de mí, por eso lo publiqué en Facebook, inclusive añadí mi número telefónico para que los usuarios puedan ver que no soy un delincuente”.

Jorge explicó que no es la primera vez que ha brindado apoyo a la localidad, pues dice que en dos ocasiones ayudó a mujeres.

“En una ocasión, me tocó ayudar a una mujer que iba saliendo de trabajar de una farmacia, en esa farmacia les piden a las mujeres que usen vestidos. El lugar donde se encontraba ya estaba oscuro, me acerqué para brindar apoyo y me miró extraño, inmediatamente me quité el casco y le dije que no se preocupara, que ella podía revisar la moto, e inclusive le mostré la placa con la que portaba, así fue como la persona decidió subirse y al llegar a su domicilio, esperé a que ingresara a su hogar”.

“Otro caso ocurrió cuando yo iba circulando en mi motocicleta y vi a una mujer que venía aparentemente del gimnasio, la iba siguiendo una camioneta y ella volteaba de forma preocupada. Me acerqué, me presenté de manera educada, le comenté sobre lo que observé y la acompañé a su casa. Al día siguiente la mujer escribió una publicación en Facebook narrando el suceso y agradeciéndome por el noble gesto”.

El joven estudia por las mañanas y en las tardes trabaja en un negocio que él implementó. “Tengo un negocio que se basa en el servicio de mandado, muy al estilo de Uber Eats, por eso casi todo el día me transporto en mi vehículo”.

Ante la gran respuesta de los cibernautas, Jorge se siente agradecido pero aclara que no lo hace por fama.

“Me han llegado muchos mensajes por la publicación, me sorprendió bastante la reacción que han tenido las personas de manera positiva. Mi intención no era hacerlo viral, simplemente quiero ayudar a que las personas gocen de seguridad en esta localidad”.

Hasta el momento, la publicación del sonorense cuenta con más de 6 mil 500 reacciones y ha sido compartida más de 4 mil veces.

“Yo no cobro por el servicio pero si la gente gusta apoyar será bien recibido”, concluyó.