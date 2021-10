Jorge Miranda espera victoria de Búhos sobre Xolos en TDP

Tras sufrir su primer descalabro en la Tercera División Profesional en la jornada anterior, el delantero Jorge Miranda afirmó que Búhos FC está preparado para afrontar su siguiente compromiso y que pelearán por el triunfo ante Xolos de Hermosillo, en la fecha 4 de la temporada 2021-22.

El artillero marcha como el máximo goleador de los emplumados en la presente campaña, pues ha anotado un total de cuatro tantos en tres partidos, por lo que aseguró seguirá esforzándose para colaborar con la oncena universitaria.

“Me he sentido muy a gusto en este proyecto, con mucha confianza, porque mis compañeros me han respaldado, los minutos que he entrado a la cancha he dado resultados positivos para Búhos y quiero seguir por ese camino”, declaró.

Este mismo añadió que la derrota sufrida el pasado viernes contra el Deportivo Etchojoa dejó un aprendizaje para todo el equipo, además, comentó que Xolos será un cuadro peligroso y deben estar preparados para quedarse con los tres puntos.

“Esperábamos un rival muy fuerte en Etchojoa y así fue, ahora viene Xolos y son un conjunto con experiencia en la división y con buenos jugadores, sabemos que será difícil, pero podemos salir adelante y ganar”, subrayó.

Búhos FC visitará mañana la cancha “Aarón Gamal Aguirre” (La Sauceda 3) para medirse ante los Xolos, a partir de las 17:00 horas.