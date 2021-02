Jonathan Betancourt toma confianza con sus goles para Cimarrones

El refuerzo de los Cimarrones de Sonora Jonathan Betancourt ya dio muestras del potencial que tiene con los dos goles que anotó en el juego ante Celaya, con el que consiguieron empatar en los minutos finales



El jugador ecuatoriano anotó de penal y luego marcó con un disparo de gran potencia que venció al arquero rival y sellar así la igualada de manera espectacular.



Betancourt ha tenido participación en los tres primeros juegos del torneo, sumando 161 minutos y en este último de la jornada 3 ya saltó como titular y respondió de buena forma, demostrando el por qué fue elegido para reforzar el aparato ofensivo del profesor Gabriel Pereyra.



Entre feliz y un poquito triste por el resultado, salíamos a buscar los tres puntos, en realidad feliz por los goles, no pudimos lograr el objetivo que era ganar, pero pude marcar y eso da confianza y esperemos en el siguiente partido poder marcar, llevarnos una victoria y poder tener la felicidad completa”, señaló.



Una de sus características principales es el disparo de media y larga distancia, ya en su país con diferentes equipos marcó varios goles de esa manufactura y así se estrena en el futbol mexicano como goleador.



“En realidad no soy mucho de hacer goles, no soy goleador de marcar y marcar, si tenía mucho tiempo que no lo hacía, y te da confianza, te dan ganas de seguir así y esperemos seguir en esa racha, gracias a Dios se consiguió en el último partido”, relató.