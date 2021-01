Jonathan Betancourt busca demostrar sus cualidades con los Cimarrones

El ecuatoriano Jonathan Enrique Betancourt Mina quiere demostrar por qué la directiva se fijó en él para reforzar al equipo y lo quiere hacer de forma categórica ayudando al equipo a conseguir los máximos objetivos.

Entre sus cualidades está la velocidad y la potencia, por lo que se espera le dará mayor versatilidad al cuadro dirigido por el profesor Gabriel Pereyra en la parte ofensiva.

Muy feliz, cuando me dijeron que había la oportunidad de venir acá, me puse a investigar un poco del Club, a ver algunos juegos y en realidad me motivó mucho la forma en que juegan, un juego muy vistoso y yo creo que me iba a ayudar mucho en mi crecimiento y eso fue lo que me motivó de venir acá”, afirmó Betancourt.