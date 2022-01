Jazmin sufre cáncer de pulmón a sus siete años de edad, sus padres piden apoyo a la ciudadanía

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la desesperación de no contar con el recurso suficiente para el tratamiento de su hija, padres de Jazmín Jocelyn, una menor de siete años diagnosticada con cáncer de pulmón, piden el apoyo de la ciudadanía para comprar sus medicamentos.

"Jocelyn fue diagnosticada con cáncer de pulmón el 21 de septiembre del año pasado, en el Hospital del DIF", contó Daniel Alberto Chacón, padre de la niña.

"Ella empezó meses antes con mucha tos y flemas, le hicieron pruebas para Covid-19 e influenza y dio negativo, entonces nos dijeron que era asma, pero el problema seguía", recordó.

Su hija empeoró y decidió llevarla a un hospital

Al ver que los síntomas de la niña empeoraban, Chacón decidió llevarla nuevamente al hospital para pedir que la analizarán, fue entonces que dieron con el diagnóstico correcto.

"Cuando la lleve de nueva cuenta nos comentaron que mejor le harían un estudio de sangre, y una radiografía, para poder tener un resultado más certero de lo que tenía", dijo.

"Nosotros jamás imaginamos que sería cáncer, pero eso fue lo que dieron los resultados, y fue ya que nos pasaron con el oncólogo Covarrubias", explicó.

Niña recibe varios tratamientos para superar la enfermedad

Desde entonces, la menor ha tenido que pasar por distintos tratamientos, junto a la quimioterapia, para poder mitigar las secuelas de la enfermedad en su cuerpo.

Muchos de los medicamentos son bastantes costosos, admitió, y con su trabajo como pintor no le alcanza para comprarlos, por eso es que solicitan la ayuda.

"Los medicamentos que más ocupa pues son el fluconazol y el bromuro de ipratropio de 500 miligramos; también ocupa ensure, eso sobre todo porque necesita subir de peso", dijo.

"Yo trabajo como pintor con un contratista, pero la verdad es que no me alcanza, no me gusta pedir, me da mucha pena, pero lo hago por ella, para ayudarla", manifestó.

Daniel Alberto pidió a la sociedad que si ya tienen el medicamento, o los ensure, y por alguna razón no los ocupan, por favor se los donen a su pequeña.

Aseguró que él no quiere dinero, solo la manera de poder curar a Jocelyn y que crezca sana y feliz como cualquier otra niña.

TABLA:

¿Cómo puedo ayudar a Danial Alberto y su hija?Pueden comunicarse al 6624594303, para solicitar mayor información de como realizar el donativo.