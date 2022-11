Jauría de perros se ha "apoderado" del mercado de Navojoa

NAVOJOA.- La presencia de perros callejeros en el área de carnicerías del Mercado Municipal pasó de ser un problema de mala imagen a un peligro, pues clientes y locatarios aseguran que la manada ha intentado atacar a personas.

Ramón Martínez, comerciante, indicó que son unos once canes los que andan al interior del Mercado Municipal y aunque parecían tranquilos, ya han manifestado agresividad al intentar atacar a personas.

Al pasar algunos clientes los perros empiezan a ladrar, y es un riesgo”, abundó, “y también pues las personas van a preferir no venir por temor”.

Gustavo Miranda, de la colonia Sonora, manifestó que ya fue víctima de un ataque de estos animales, cuando al pasar por el área de carnicerías uno de ellos se abalanzó sobre él.

“Estaba un grupo de perros ahí en el pasillo, porque esa es otra, no les puedes sacar la vuelta porque abarcan todo el espacio”, añadió, “el caos es que uno tenía un hueso ahí mordiendo y al pasar me tiró la mordida que por fortuna no me alcanzó”.

Uno de los locatarios, quien pidió omitir su nombre, recordó que se está buscando la certificación como promotor de salud del Mercado Municipal, pero dijo que uno de los requisitos es que por seguridad no albergue a animales callejeros.