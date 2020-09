Jasson Atondo acepta el reto con Naranjeros

HERMOSILLO.- El discurso de que Naranjeros de Hermosillo es un equipo de juventud ya no es válido, pues los años han pasado y ahora son ellos los que tienen que tomar las riendas del equipo, aseguró Jasson Atondo.

El infielder novato del año de la campaña 2018-2019 de la Liga Mexicana de Pacífico aseguró que ya tienen la suficiente experiencia como para comandar al equipo y llevarlo hacia el campeonato.

Yo creo que ya pasó el tiempo de jóvenes, de que estamos aprendiendo, ahora ya nos toca demostrar que estamos listos para cosas grandes”, destacó el nacido en El Colorado, Sinaloa.

Al igual que lo ha opinado una gran parte de sus compañeros, Atondo manifestó que el hecho de empezar temprano la pretemporada será de gran ayuda para recuperar el tiempo de inactivad que se tuvo por la pandemia de Covid-19.

“La verdad tuvimos mucho tiempo de descanso, nos va servir empezar temprano, vamos a tener buen tiempo para ponernos a punto para la temporada”, argumentó.

El que se ha sentido sorprendido con su desempeño y el desenvolvimiento de sus lanzamientos ha sido el ex ligamayorista Luis Alonso Mendoza, quien considera que el haberse activado desde hace un par de meses individualmente lo ha ayudado en gran medida.

“Me he sentido sorprendido, siento que el activarme dos meses antes ha servido para no batallar en cuestión de cansancio. Me he sentido muy bien, el brazo ha respondido bastante bien, espero que este año sea un poco mejor en lo individual”, explicó.

Indicó que en sus expectativas está el formar parte de la rotación, pero sabe que es algo que quedará en las manos del cuerpo técnico.

ES BUENO SABER…

Hasta el momento, el único lanzador extranjero que ha sido anunciado es Mike Kickham, por lo que prácticamente toda la rotación será mexicana.