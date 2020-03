Jared Burgueño gusta superar dificultades

HERMOSILLO, Sonora.- Pelear hasta el final para lograr la clasificación a playoffs deja contento a Jared Burgueño, una de las bujías importantes del equipo de San Luis Río Colorado Cucapah.

El jugador que puede estar en todas las posiciones, menos en la receptoría, afirmó que no le gusta ganar tan fácilmente los encuentros, por eso aprecia mucho haber tenido complicaciones.

“Estuvo buena la primera ronda porque nos tocaron equipos fuertes, a mí no me gusta noquear, sí me gusta, pero más que estén los juegos cerrados”, afirmó.

Además, aceptó que una de las claves para poder estar ahora en la ronda de eliminación directa es el hecho de tener buen bateo además de buen pitcheo en la mayoría de los encuentros.

“La clave fue el bateo, nos ha funcionado bien el bateo, pero también el pitcheo. También tiene que ver mucho la actitud, que es la base de todo, es una de las cosas que me ha enseñado mi papá”, destacó.

Con experiencia desde los tres años en este deporte, Jared está consciente de que una de las cosa que más le agrada del llamado “Rey de los Deportes” es el cambio que puede dar un juego de un momento a otro.