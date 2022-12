Iván Aguirre: Genio de la lente

La primera vez que Iván usó una cámara fue a los catorce años y desde entonces, no la ha soltado, pues conectó con un mundo de creación y composición artística que le ha permitido dar rienda suelta a la creatividad.



Su debut con las grandes editoriales se dio en 1999, al ganar una convocatoria de la revista Harper’s Bazaar y Gucci, acontecimiento que lo animó a mudarse a la Ciudad de México para prepararse mejor y seguir sus sueños, consolidándose como un maestro de la fotografía editorial y de moda.

Eres un “máster” del lente y las artes visuales, ¿cómo te hace sentir ese reconocimiento?



“Está increíble que la gente reconozca lo que hago, lo único que quiero es dedicarme a hacer las cosas que a mí me gustan; me gustaría que lo hago inspire a nuevas generaciones a seguir sus sueños”.

¿De qué manera entraste al mundo de la fotografía?



“A los catorce años mi mamá me regaló una cámara y entré a un taller de fotografía, desde entonces no la he soltado; después del taller dije que esto es lo que quería hacer y que me tenía que mover a la Ciudad de México para dedicarme a la fotografía de moda”.

¿Cómo fuiste experimentando para que tu propuesta se convirtiera en algo artístico?



“Siempre me ha gustado meterle aspectos artísticos a lo que hago; cuando empecé me gustaba manipular las impresiones, mancharlas e intervenirlas; para el concurso que gané intervine una foto que tomé, primero la imprimí y luego le hice unos retoques con acrílico”.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?



“Me gusta mucho crear los conceptos de mis fotos, bosquejar las ideas, planearlo todo bien: desde la ropa, maquillaje, modelo, el ‘make up artist’ y todo el equipo con el que voy a trabajar; para cada proyecto busco uno distinto y todo esto lo disfruto mucho”.

¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha traído tu profesión?



“Salir en el libro ‘The Fashion Yearbook’ en la edición 2020, que es una publicación internacional con lo mejor del año en el mundo de la moda; ese año publicaron una portada que yo hice junto a otra sonorense, Andrea Carrazco, y recibí muchas felicitaciones”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Con seguir trabajando para llegar a los lugares donde quiero publicar, seguir con mis proyectos personales, quiero hacer una exposición; cada año me propongo nuevos retos porque no me puedo quedar tranquilo, me gusta mucho lo que hago, entonces, lo disfruto”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Que le sigan echando muchísimas ganas en lo que sea que se propongan, que si se van a dedicar a algo no se decepcionen rápido y que no dejen de tocar puertas”.

“Dormir bien es muy importante a la hora de crear nuevos conceptos de arte, cuando te acuestas y estás cómodo llegan las ideas que materializas después”



Sus modelos:

Laetitia Casta

Elsa Benítez

Coco Rocha

Issa Lish

Karl Lagerfield

Elza Luigendik

Andrea Carrazco

Cristina Piconne

Stephanie Salas

Belinda

Danna Paola

Martha Debayle

Gael García

Mark Ronson



Campañas