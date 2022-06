Isssteson abre portal de transparencia que hace pública la información financiera

“Lo que me parece fundamental es hablarle a la gente con la verdad y presentarle los números y que la gente vea cómo se están gastando sus impuestos, este ejercicio no se está llevando a cabo en ningún otro lugar del país en instituto de seguridad social estatales y no se había llevado a cabo en ninguna dependencia de Sonora”, señaló el director del Isssteson.