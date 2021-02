Isabella enfrenta al cáncer a su corta edad

HERMOSILLO.- Con casi tres años de tratamiento contra el cáncer y tan sólo 4 años de edad, Isabella Arvayo y su mamá han vivido en cuarentena desde el 2018, pues los cubrebocas, el gel alcohol y el aislamiento social son parte de su vida desde que la pequeña fue diagnosticada con leucemia.

“Veo que la gente dice que es muy difícil la cuarentena y los entiendo porque en su momento nosotros tuvimos que aislar a la niña cuando nadie tenía que hacerlo”, mencionó su madre, Yolanda Arvayo.

La cuarentena nosotros la conocemos desde hace casi tres años, igual el gel, los cubrebocas, todo eso ya estaba en nuestra casa y para nosotros ahora es parte de la rutina”, agregó.

Isabella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda cuando tenía menos de un año y medio de edad. Desde entonces, la pequeña ha tenido que recibir piquetes en su cuerpo en decenas de ocasiones, para sus análisis de sangre, transfusiones, aplicación de tratamientos y exámenes de médula ósea.

MENOR ENTIENDE

Aun así, jamás se ha quejado de acudir al médico, ya que a pesar de su corta edad, la menor entiende que todo es por su bien, e incluso, contó conmovida su madre; agradece a los doctores cada vez que le ponen la quimioterapia.

“Ella es muy madura (Isabella), yo hablo mucho con ella, le explico para qué sirven los tratamientos, y aunque ella no sabe que tiene, entiende que los medicamentos son para que esté bien”, dijo.

“Eso no cambia el hecho de que es muy duro pasar por esto, porque sé que sufre y uno como mamá sufre también de verlos, aun así ella es una niña muy valiente, de hecho al doctor cuando le toca que le ponga las inyecciones le dice ‘despacito doctor, me voy a portar bien’ y siempre le agradece”, relató entre lágrimas.

A pesar de todos estos años de enfermedad y algunas recaídas, Yolanda dijo agradecerle a Dios todos los días por permitirle estar con Isabella, por verla mejorar con sus tratamientos y poner en su camino a médicos que hacen todo por curarla.

A los padres de otros niños, Arvayo les aconsejo disfrutar cada momento con su hija o hijo, sobre todo si se encuentra sano, ya que jamás se sabe cuando una enfermedad tocará a la puerta.

Además, les recomendó estar atentos a cualquier síntoma extraño en ellos y jamás dejarlo pasar, ya que la atención oportuna, en cualquier padecimiento, suele ser la clave para que el niño pueda curarse de forma más rápida y satisfactoria.

APOYO FUNDACIÓN

El cáncer no se va a cuarentena ni toma descanso, por eso las fundaciones que apoyan a los niños con esta enfermedad tampoco pueden parar y deben seguir siendo apoyadas, afirmó Claudia Téllez García, fundadora presidenta de Movimiento Ras por Niños con Cáncer de Sonora.

“Para el cáncer no hay cuarentena, el cáncer sigue avanzando y estos niños no pueden parar sus tratamientos porque atrasarse en sus quimioterapias puede costarle la vida”, señaló.

“Nosotros no paramos en toda la pandemia, porque el cáncer no da tregua, ni se puede esperar, y si los niños no tienen su tratamiento no avanzan, por eso en el Hospital tampoco suspendieron tratamientos”, agregó.

Movimiento Ras es una fundación asistencial que actualmente apoya a alrededor de 58 niños para que tomen sus tratamientos oncológicos.

El apoyo, explicó Téllez, puede ser diferente para cada menor, ya que las necesidades de ellos y sus padres son distintas, por ello, es que la institución tiene 4 programas de ayuda, en la cual prestan diferentes servicios a los pacientes.