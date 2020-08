Isaac te necesita: requiere apoyo para estudios por su craneosinostosis

HERMOSILLO, Sonora.- Para realizarle unos estudios de genética al pequeño Isaac Santiago, Celeste Félix Valdez pide apoyo de la comunidad, pues actualmente no cuenta con un trabajo fijo y sus ingresos son pocos.

Celeste es originaria de Nogales, es madre soltera y aunque cuenta con el apoyo de sus padres, en esta contingencia se las han visto difíciles para obtener ingresos.

El pequeño Isaac tiene craneosinostosis, pero requiere de diversos estudios para descartar Síndrome de Down. Recientemente tuvo operaciones en el cráneo y ha llevado tratamiento.

"Tenía cita en Hermosillo el 30 de marzo pero no pudimos ir por todo esto, me harán los estudios en Nogales pero salen en 5 mil y otro en 3 mil 500, pero he estado vendiendo hielitos y tengo un guardadito", comentó.

Si desea apoyar a Isaac y Celeste puede depositar a la cuenta de Bancoppel

4169 1604 3349 6065 a nombre de Celeste Félix o la de Banamex 5256 7831 9737 0795 a nombre se Samantha Félix