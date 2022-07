Irma Miranda: La Nueva Reina es Sonorense

Más allá de un rostro precioso y una elegante silueta, Irma es una mujer profesionista con amplia experiencia en el modelaje y la conducción; recientemente se coronó como la nueva Mexicana Universal y ahora, su misión es representar dignamente a México en la edición 2022 de Miss Universo.

¿Por qué decidiste convertirte en una "máster" de la belleza y el modelaje?



"Porque así puedo demostrar lo que es Irma Miranda y lo que somos las mujeres; las reinas de belleza no sólo somos mujeres bonitas: somos inteligentes, tenemos una voz y utilizamos esta plataforma tan importante para expresar ideas y opiniones.



A través de nuestra palabra, nuestro ejemplo y acciones podemos crear cambios positivos en la sociedad, que creo que urgen muchísimo: hay violencia de género, acoso, odio".

¿Cuál ha sido el papel de tu familia en este proceso?



"Ellos han estado conmigo desde el principio, su motivación me ha fortalecido y ayudado a seguir adelante".

¿A quiénes admiras?



"En mi medio, a las tres Miss Universo mexicanas, ellas son muestra de que todo es posible con trabajo, perseverancia, creyendo en ti y trabajando cada área de oportunidad; Ximena, Lupita y Andrea son mi inspiración".

¿Cómo te sientes de representar a México en el próximo certamen internacional?



"Ésta es mi segunda oportunidad, al escuchar 'Sonora es Mexicana Universal 2022' me quedé en 'shock', por todo el esfuerzo y sacrificios que valieron la pena; fue un mar de emociones".

¿Por qué involucrarte además en proyectos de beneficio para la comunidad?



"Creo que es parte fundamental de portar esta banda que tiene mucho peso y responsabilidades; crear conciencia e invitar a otras personas a que se unan como voluntarios, por ejemplo, en hospitales o casas hogares; lo que se te permita económicamente".

¿Cómo es un día normal en tu vida?



"Vienen muchos cambios en mi vida: clases de oratoria, dicción, 'storytelling', inglés, pasarela... al final, quiero mantener un balance con mi vida personal y laboral".

¿Tienes algún ritual para conciliar el sueño?



"Sólo me acuesto, toco la almohada y me quedo dormida, eso me ha ayudado mucho todo este tiempo".

"Todos debemos dormir de seis a ocho horas, para tener una vida sana. También ayuda mucho a cómo te ves y te sientes, cuando no duermes bien salen ojeras, te hinchas, se te va el brillo de los ojos y no funciona el cerebro como debe; el cuerpo hace un esfuerzo extra para mantenerte en pie todo el día"





Belleza Real



• Estudió licenciatura en Administración de Empresas.

• Obtuvo el título de Nuestra Belleza Sonora 2015 a los 18 años.

• Se ubicó como primera finalista de Nuestra Belleza México 2016.

• Coronada como Nuestra Belleza Sonora y Mexicana Universal 2022.

• Participa en Jalo por Obregón, iniciativa ciudadana para reavivar la ciudad.

Síguela

En Instagram: @oficialmxu