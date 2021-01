Inicia mañana vacunación contra Covid-19 en Sonora con trabajadores de salud

HERMOSILLO, Sonora.- A partir de mañana a las 6:00 horas estarán aplicando la vacuna para inmunizar contra el Covid-19 y los primeros beneficiados son los trabajadores de primera línea de los hospitales, aseguró Edgar Jesús Zitle García.

El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora explicó que son alrededor de 14 mil 650 biológicos los que se aplicarán en esta fase al mismo número de “héroes de bata blanca” de instituciones públicas.

Detalló que la vacuna que se tiene programada es de la empresa Pfizer y para que sea efectiva se aplicará la primera fase hoy miércoles y la siguiente en los próximos 21 días.

“Van hacer hoy mismo distribuidas a los diferentes hospitales que están atendiendo Covid en el Estado, son 32 hospitales los que van a estar recibiendo la vacuna el día de hoy”, manifestó.

La prioridad son los hospitales denominados Centros Covid y para el próximo sábado esperan haber culminado las primeras dosis para el personal médico de instituciones públicas.

“Por las características del biológico se está recibiendo y se conserva sólo por la temperatura de ultra congelación que requiere, inicia su proceso de descongelación y solamente tenemos 5 días para aplicarlo, es por ello que hoy se está distribuyendo”.

Añadió, “Para que mañana a las 6 de la mañana esta vacuna ya esté siendo aplicada a todo el personal de todas las instituciones de Salud del Estado de Sonora”.

En la logística del reparto de las vacunas la prioridad es que el biológico llegue en perfectas condiciones para los Municipios de Sonora, manifestó, y en esto participan personal de Salud de todas las instituciones y las Fuerzas Armadas.

En la siguiente semana esperan recibir otra carga de vacuna para atender a los trabajadores de hospitales privados, mientras que el personal directivo de los nosocomios se les aplicará conforme llegué la dosis a su edad de población.

El segundo grupo beneficiado con la vacuna serán los adultos mayores y esperan estar aplicando la dosis para finales de enero y principio de febrero; el tercer grupo son las personas que padecen de alguna comorbilidad que los pone en un mayor vulnerabilidad y después seguirá la población en general.

Después de la primera dosis el cuerpo produce anticuerpos hasta 15 días después y es por eso que requiere la segunda protección a los 21 días.

“El estar vacunado no me hace inmune al día siguiente, entonces obviamente tenemos que seguir con los mismos protocolos de seguridad para que no cree la falsa seguridad de estar vacunado”, dijo.

Síntomas y efectos secundarios

Los síntomas de la vacuna pueden ser cefalea, cansancio leve. Hasta el momento solo una mujer tuvo afectaciones adversas, fue en estado de Coahuila, pero fue en una población de aplicación de 50 mil vacunas, lo que significa una reacción negativa en .002%.

Jesús Zite indicó que el paciente después de ser vacunado debe de esperar media hora en un área de observación para detectar cualquier reacción alérgica y el personal médico que la aplica ya fue previamente capacitado.

Cada institución está encargada de vacunar a sus trabajadores por ejemplo IMSS a sus empleados al igual que Secretaría de Salud, ISSSTE e Isssteson.

El calendario de vacunación será en Sonora estará apegado al que se maneje a nivel Federal. En las siguientes fases se esperan la llegada de otras marcas de biológicos como son Astrazeneca y Cancino.

Actualmente el Hospital del IMSS 14 tiene una capacidad de 140 camas para pacientes Covid y están entre un 85 y 90 por ciento de ocupación.

En la mañana de hoy las vacunas fueron trasladadas desde la Ciudad de México vía aérea por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y se espera que lleguen durante la tarde de hoy a Hermosillo.