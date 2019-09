Inicia concurso de baches

NAVOJOA, Sonora.- Los baches de Navojoa competirán en redes sociales y el que gane será tapado, luego de que Ayerim Karina Erro Félix, regidora del Partido Revolucionario Institucional lanzó un "give away".



En una de sus redes sociales, la edil inició el concurso que consiste en que los ciudadanos tomen la foto de un bache la cual será publicada en la plataforma Facebook y la que alcance más like (me gusta) será la ganadora.



"La iniciativa nació porque tengo amigas que se la llevan etiquetando en todos los ‘give away’ que hay en Navojoa, en el Estado y en el mundo", manifestó, "entonces pensé que sería interesante un concurso para ayudar a un sector más grande".



El reto inició el martes pasado y terminará el 17 de septiembre, explicó, ese mismo día por la tarde dará a conocer el ganador a través de su red social.



"El día 18 pensamos llevar a la gente para que cheque el bache y empezar a repararlo", subrayó.



Reconoció el mal estado de las vialidades de la ciudad, por lo que esta iniciativa es una manera de apoyar a las autoridades municipales en el arreglo de las calles.



La regidora invitó a sus colegas y constructores a que se sumen a la campaña para tratar de cubrir más sectores.



"Es horrible caer a diario en los hoyos, truenan las llantas y es algo preocupante que con las lluvias quedó peor", añadió, "dejo la invitación abierta para los regidores que se quieran sumar y constructores porque si nos esperamos a que el gobierno lo haga vamos a tener una ciudad minada".