Indignan jóvenes que mataron a perro a disparos en fiesta Covid

HERMOSILLO, Sonora.- El pasado fin de semana, jóvenes en una fiesta en plena pandemia dispararon y mataron a un perro, en la colonia Paseo del Ángel, Hermosillo, Sonora.

Autoridades revelaron que el hecho no fue reportado al responsable de zona o al número de emergencias 911.

Por medio de la página de Facebook de Rescate Animal se dio a conocer el caso que consternó a los integrantes de Fundación Pata Perro A.C.

"Obviamente sí son actos que nos indignan, es algo muy grave el hecho, no de matar a un animalito; matarlo con tanta saña y obviamente pues está la portación de un arma de fuego que no pone en peligro sólo a los animales y nos preocupa también que la gente no sabe cómo proceder en estos casos que es llamar a 911 inmediatamente", señaló Carolina Araiza, coordinadora de Pata de Perro, Asociación Civil animalista.

También agregó que para quienes sean testigos de un hecho similar pueden reportarlo al 911 para así levantar el informe policial homologado y "después llevar al animal a realizarle una necropsia para interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y que la dependencia haga las investigaciones".