Incentiva Gobernadora buen desempeño de servidores públicos

HERMOSILLO, Sonora.- Al ser Sonora ejemplo nacional en transparencia y rendición de cuentas, ayer se lanzó la convocatoria “Reconocimiento a las mejores prácticas, innovación y gobernanza eficaz”, con el fin no sólo de reconocer el buen desempeño, sino de promover e incrementar la innovación y creatividad.

En la ceremonia para dar a conocer el inicio de este proceso, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reafirmó su compromiso con el ejercicio honesto y transparente que brinde confianza a los ciudadanos en el trabajo del Gobierno.

La convocatoria va dirigida a servidores públicos estatales y municipales, así como a personal de instituciones académicas y organismos de la sociedad civil que hacen todo por ofrecer un gran servicio, capacitándose y dando el extra para ser mejores funcionarios y servidores públicos.

INTEGRANTES

El Comité Organizador, explicó la titular del Ejecutivo, está conformado por representantes de la sociedad civil, sector empresarial y académico, organismos autónomos como el Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Istai), Comité de Participación Ciudadana (CPC), Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

“Para no ser juez y parte, que ustedes (Comité Organizador) premien a esas mejores prácticas de ese que está allá abajo, que a veces no se le reconoce, que a veces no se ve lo mucho que hace por sacar adelante al Gobierno.

“Vale la pena crear y que incentiven a nuestros servidores públicos y es realmente reconocer el trabajo de mucha gente anónima que ahí está y que no los vemos a la mejor, pero ahí están haciendo bien su trabajo”, afirmó.

Sonora ha alcanzado las mejores calificaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como el Premio Nacional a la Innovación en Transparencias en dos años consecutivos, por la creación de plataformas digitales en las cuales se informa de manera clara al ciudadano en qué se están gastando sus recursos, así como el avance de obra pública.