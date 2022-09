Inaugurarán nuevo Hospital General este viernes 16 de septiembre

HERMOSILLO, Sonora.- El nuevo Hospital General de Especialidades de Sonora que se construyó en el bulevar Colosio con una inversión de alrededor de 2 mil 100 millones de pesos será inaugurado al 100% el 16 de septiembre por el Gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario estatal, anunció que este viernes finalmente será entregado el nuevo Hospital General luego del retraso que tuvo a consecuencia de una fallas en el proyecto ejecutivo que le costó al Gobierno federal 98 millones de pesos más.

He supervisado la obra y puedo decirles a ustedes que la inauguración es al 100%, que no hay ahí ningún no dejaremos ningún pendiente como fue el compromiso que hicimos en la penúltima visita del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) aquí en Hermosillo".