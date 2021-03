Inauguran fábrica de computación en Sonora

HERMOSILLO.- Las empresas cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado, que es un facilitador para que se establezcan, crezcan y sean generadores de empleos bien remunerados para las y los sonorenses, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La titular del Ejecutivo estatal atestiguó ayer la inauguración de la planta New Tech Machinery y el crecimiento y ampliación de las empresas TE Connectivity D&D y ATS/Creation Technologies, que sumarán más de 1,800 nuevos puestos de trabajo a la entidad.

New Tech Machinery es una empresa pertenece al giro de manufactura de máquinas para la construcción y cuenta con dos plantas en Hermosillo; con la nueva instalación que se inauguró este miércoles, trabajará con procesos de maquinado de control numérico computarizado, soldadura especializada, área de metrología.

Tras el recorrido por la planta, la Gobernadora se reunió de manera virtual con Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Tony Mazzella, CEO de Mazzella Companies (propietaria de New Tech Machinery); Clark Neft, vicepresidente de New Tech Machinery; y Mike Blake, presidente de New Tech Machinery, a quienes dio la bienvenida a la entidad.

Son bienvenidos aquí siempre, estas facilidades para trabajar el acero y todos los materiales que manejan me ha sorprendido mucho, muchas gracias señor Mazzella por su confianza, por generar más empleos en Sonora, queremos darle la confianza y como gobierno darle las facilidades para que las cosas se hagan”, señaló.

Tony Mazzella, CEO de Mazzella Companies, reconoció la calidad de la mano de obra sonorense y agradeció a la gobernadora Pavlovich por las facilidades del Gobierno del Estado para instalarse en Sonora.

Durante el recorrido por el Latitud Campus Industrial, la Gobernadora participó en el banderazo para la construcción de la nueva planta de TE Connectivity D&D, la cual pasará de generar mil empleos hasta 2 mil 500, cuando concluya esta ampliación.

“Me da mucho gusto porque eso es lo que dejo, un legado de certidumbre, donde venga la gente a invertir...”, afirmó Pavlovich Arellano.

LA EMPRESA

TE Connectivity D&D se dedica a la fabricación de equipo de computación y comunicación.

Emplea a más de 11 mil personas.

Tiene 9 plantas en Hermosillo y Empalme.

Fuente: Gobierno estatal.