Inaugura Gobernador Alfonso Durazo Centro de Credencialización de Transporte Urbano

HERMOSILLO, Sonora.- El tema del transporte será prioritario al ser una necesidad básica de movilidad de las y los sonorenses que ha sido rezagada durante años, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño al inaugurar el Centro de Credencialización de Transporte Urbano ubicado en el Centro de Hermosillo.

El mandatario estatal, acompañado del secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, y de la directora general del Transporte, Lirio Anahí del Castillo Salazar, detalló que esta nueva ubicación del Centro de Credencialización es un primer paso para el mejoramiento del sistema del transporte, porque se ubica frente al Jardín Juárez, lugar donde las y los hermosillenses toman diferentes rutas de camiones.

El gobernador Alfonso Durazo anunció que en apoyo a las y los sonorenses, este 2022 no habrá aumento en la tarifa del transporte público, aun en la situación presupuestal de quiebra financiera en la que actualmente se encuentra la entidad.

Asimismo, manifestó que el tema del transporte está asociado a la competitividad económica del Estado, pues la mayoría de las y los usuarios que se trasladan de un lugar a otro son trabajadores, y ante el deficiente servicio, llegan tarde a sus lugares de trabajo, por lo que es necesario mejorar el sistema de transporte en la entidad.

En todo el Estado, pero Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, Cananea, San Luis Río Colorado, no tienen transporte público, no de calidad, donde más se nota el transporte público es en Hermosillo, pero ustedes van a Cananea y no hay una línea que les permita una comunicación por toda la ciudad, entonces vamos a atender el tema del transporte con carácter prioritario porque es una necesidad básica de las y los sonorenses”, reiteró.