Elecciones Sonora 2021: Impulsará Gándara a Bahía de Kino para ponerlo en el mapa nacional

BAHÍA DE KINO, SONORA-. Para enfrentar el golpe a la economía provocado por la pandemia y reactivar los apoyos a los sectores turísticos y productivos de los puertos de Sonora, Ernesto “El Borrego” Gándara, se comprometió a activar un proyecto que valore la pesca, atraiga el turismo y genere empleos en todos los puntos turísticos del Estado, desde Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Guaymas y San Carlos hasta las playas de Huatabampito.

El candidato de la Alianza “Va por Sonora” recorrió la zona comercial turística de Bahía de Kino, donde sus habitantes se acercaron para denunciar que los que buscan reelegirse han impuesto obras demagógicas en la zona sin consultarlos, además solicitaron nuevos empleos y la instalación de talleres que coadyuven en preservar las tradicionales artesanías de palo fierro.

No puede ser que vengan aquí hagan obras, no pregunten y todo mundo se esté quejando; no se vale, no lo vamos a permitir y es ahí donde les vamos a demostrar que Sonora es Ganadora, que tenemos con qué, qué no estamos sentadas y sentados con los brazos cruzados que no es con odios, ni rencores, ni con mentadas, ni con groserías cómo se resuelven las cosas, expuso El Borrego en su encuentro con la comunidad.