Impulsar nuevos perfiles y cambiar narrativas, diferencia de elección de 2021 en Sonora: Rubén Aguilar

La capacidad que puedan tener las fuerzas políticas para organizarse, así como para cambiar sus narrativas e impulsar nuevos perfiles serán la diferencia en la elección de 2021 en Sonora, consideró el escritor y columnista Rubén Aguilar Valenzuela.

Expuso que en el Estado las principales encuestas dan un empate técnico a Ernesto Gándara y Alfonso Durazo en la intención de voto, por lo que la clave serán el resto de los partidos y lo que puedan ofrecer para convencer al electorado.

Será cómo logran ofertar nuevos personajes en esos niveles: Jóvenes, mujeres, con muy buenas trayectorias, aunque no sean muy conocidos, pero que no sean los viejos y tradicionales políticos, sino gente nueva, con capacidades, con historia de lucha por causas sociales en el feminismo, ecología, los derechos de los indígenas”, apuntó.

Aguilar Valenzuela, portavoz de la Presidencia de la República durante la administración de Vicente Fox, participó ayer en la serie #Diálogos, de Grupo Healy, donde vía Facebook Live analizó los retos para México y Sonora en 2021.

A continuación la entrevista:



Ha criticado las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, todo indica que le han funcionado para mantener el contacto con la gente. Como especialista, ¿qué evaluación hace de la comunicación política del Presidente?

RAV: No son conferencias, yo le llamo comparecencias mañaneras, estrategia de campaña permanente. Las conferencias de prensa tienen un estándar que no cumple el Presidente, que es que tiene que responder en concreto, de manera objetiva, no evadir las preguntas y contestar lo que le dé la gana o echar sermones, etcétera.

Pero independiente de esto, le resulta muy bien de cara a su audiencia, a ese sector de la población que a él le resulta importante mantener en contacto, no perder relación y alimentar a esa base. Y cómo alimentar esa base, pues evadiendo siempre la realidad, y ha sido tremendamente exitoso.



¿Cuáles considera que son las tres mejores y las tres peores decisiones del presidente López Obrador?

RAV: Personalmente, aunque parezca exagerado de mi parte, no encuentro ninguna positiva, encuentro un desmantelamiento de la democracia mexicana.

Ahora, hay ideas positivas que no se implementan como la lucha contra la corrupción, pero ahí tiene a un paladín de la corrupción que es Bartlett en la CFE, ahí tiene a funcionarios del viejo PRI pegados a él que tienen una larguísima cola que pisar, o gente nueva en su propio gobierno, como Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que no puede explicar nueve viviendas que tiene y que no las habían declarado.

La idea de combatir la corrupción es muy buena. La idea de la austeridad es muy buena, pero ya vemos que ha implicado desabasto de medicinas, un montón de otros problemas.



En un análisis de lo que le espera al País, ¿qué retos serán los más importantes en 2021?

RAV: Somos a nivel mundial de los países que menos invirtieron en proporción de su PIB para conservar el empleo en la crisis de la pandemia. Hay países como Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, ya no se diga los países europeos, que invirtieron 2, 3, 4, 5, 8 puntos del PIB para sostener el empleo y apoyar en las empresas. En nuestro caso, sólo 0.2, somos un desastre a nivel mundial en este campo y con esta lógica del Presidente de que no vamos a rescatar las empresas.

Vamos a tener -11.2 de crecimiento de la economía. Una caída brutal. Para este trimestre es la más grande caída en la historia moderna de México desde todo el siglo XX y lo que va del XXI. Habla de gente que no sabe manejar la economía, de un presidente que vive del discurso y no de realidades, y una sociedad, por desgracia, que le gusta el discurso y no el confrontamiento de la realidad.

La Cepal piensa que la recuperación sólo podrá obtenerse hasta dentro de 10 o 14 años para volver a los mismos niveles de 2018. Si no pasa nada de aquí al 24 estaremos en los mismos niveles de 2018. El sexenio se va a perder, no vamos a crecer.

Otro tema es el de la violencia. Estamos en el sexenio más violento de la historia de México.

El primer semestre es el más violento de todo el siglo XX y lo que va del XXI, no lo pueden parar, la estrategia es terrible.

Y otro gran problema es el atentado del Presidente contra la institución democrática, contra los órganos autónomos, desaparición de algunos, ataque a otros.



¿Qué observa de la estrategia federal de seguridad y la postura que el Presidente ha tomado ante el crimen organizado y qué se podría esperar al final de este sexenio?

RAV: La estrategia es muy clara, la ha reiterado el Presidente en diversas ocasiones, es ‘abrazos, no balazos, pórtense bien’. Parece irónico, parece chiste, un chiste de muy mal humor. Con esa estrategia no se puede hacer absolutamente nada, es rendirse al narco, tenemos el caso de Culiacán con el hijo del “Chapo” Guzmán, y esa es la estrategia del Gobierno: No enfrentar al crimen organizado.

La estrategia del Presidente es no enfrentar y creyendo que con esto se van a reducir los niveles de violencia, pues es todo lo contrario, estamos en el semestre más violento en la historia de México. Son casi 18 mil los asesinatos dolosos, si siguiera en el segundo semestre, y no hay nada por qué pensar que no lo va a hacer, estaremos terminando un año con cerca de 40 mil asesinados, lo que es terrible.

No sólo es un fracaso rotundo, sino que este fracaso es mucho mayor al de Peña Nieto y Calderón. Calderón inventa la guerra, la persigue Peña Nieto, el Presidente dice que no la va a enfrentar, pero el nivel de la incidencia de la violencia es todavía mayor que con Peña Nieto y Calderón.

RAV: Morena ha perdido 25 puntos de aceptación en razón a lo que tuvo en julio de 2018, que al final no fue un voto por Morena sino por López Obrador, candidato 18 años antes que construye una gran figura y que él logra canalizar el hartazgo social y la desesperanza.

Un elemento a considerar es que no estará el Presidente en la boleta, que fue el que jaló a Morena.

Lo que sí veo es que hay una enorme cantidad de agrupaciones en todo el País hoy que están en contra del Presidente y su política, pero están aislados, no constituyen una fuerza única.



Entre las quince gubernaturas en disputa en 2021, ¿cómo visualizas la pelea electoral en Sonora?

RAV: Morena sigue siendo la primera fuerza política en el estado, pero sumado PRI y PAN, y MC y lo que queda del PRD y otros nuevos partidos, esta coalición tendría muchas posibilidades de ganar por encima de Morena con su aliado PT y su aliado Verde.

Depende también de saber aprovechar esta posición de debilidad de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, que ha sido un absoluto desastre, en buena parte a él se deben estos miles, decenas de miles de muertos en este sexenio, los miles de desaparecidos, ha sido un secretario que no existe, que no coordina nada, pero se supone que es el responsable de la seguridad.

No veo en este momento a otro candidato de Morena, y en ese sentido me parece que hay muchas posibilidades para la oposición, siempre y cuando vayan unidos y con nuevos discursos.



En su libro “La sociedad civil en México” destaca que el rol de los ciudadanos, ¿por qué coloca a la sociedad civil será el actor clave en el siglo XXI frente a otras instituciones?

RAV: A nivel mundial vemos en muchos países, en México vamos muy atrás, el gran actor social es la sociedad civil organizada, son estos grupos como el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento a favor de los indígenas, de los derechos humanos, el movimiento lésbico-gay, son los que han ido cambiando la sociedad.

Las nuevas causas están a cargo de organizaciones de la sociedad civil que son las que las impulsan y en ese sentido es un fenómeno mundial y en México vamos rezagados.

La sociedad civil organizada es el actor social del siglo XXI. En otro momento lo fueron los sindicatos, los partidos, hoy pienso que es la sociedad civil organizada.



Esta pandemia ha revolucionado muchas áreas, lo digital, la convivencia, ¿de qué forma cambia la forma de comunicar en los políticos o en las campañas?, porque el mitin o las grandes concentraciones no se ven como en los procesos pasados.

RAV: Yo pienso que la sociedad no aceptaría los viejos discursos, no aceptaría que se aprovechen políticamente de la situación de salud en la que estamos. Va a tener que cambiarse la manera de hacer política, mucho más presente en las redes, mucho menos eventos masivo.

Los mítines serán como lo estamos haciendo ahora, no estamos en un auditorio abierto sino a través de estos nuevos medios, esa será la nueva política. No va a eliminar del todo el trabajo de tierra pero va a pasar a otro nivel y lo que va a contar mucho más es cómo haces política con los sectores sociales.