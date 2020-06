Imposible sufrir hipoxia o problemas respiratorios por el uso de cubrebocas: Médico Alberto Monteverde

HERMOSILLO, Sonora.- Es imposible sufrir de hipoxia u otro problema respiratorio por el uso de cubrebocas, afirmó el médico internista y especialista en alergias, Alberto Monteverde Maldonado.

Si tu te pones un cubrebocas y respiras no vas a hacer hipoxemia, eso es imposible, porque de hecho lo único que está pasando es que tu estas jalando el aire a través del cubrebocas y ese aire va filtrado al 21 %, llega a tu pulmón, y si no tienes covid, saturara muy bien tu sangre", manifestó.

"Ciertamente es molesto el cubrebocas, pero es la única manera que hay actualmente de filtrar el aire para que no entre ningún virus, y aunque puede ser cansado, nadie se va a morir por usarlo".

Otro temor que ha expresado la ciudadanía a través de redes, es a sufrir hipercapnia o elevación del dióxido de carbono en la sangre por el uso de las mascarillas.

Esto, señaló, aunque efectivamente sí puede presentarse, no se ha comprobado aún científicamente que sea a causa del cubrebocas, ni tampoco que cause un daño grave al cuerpo humano.

"La verdad no se ha comprobado que la hipercapnia suceda a causa del uso de cubrebocas, ya se ha medido la cantidad de dióxido de carbono en pacientes con ellos por más de seis horas y la realidad es que no sucede".

"Incluso si haces deporte con cubrebocas no va a suceder algo más grave a un dolor de cabeza, no es lo recomendable, claro, pero no dañaría tu salud tampoco", insistió.

Monteverde Maldonado hizo un llamado a la ciudadanía a no desinformar al respecto y ver el uso del cubrebocas como medida preventiva para evitar el contagio en uno mismo y en los demás.

También a mantener la sana distancia en todo momento, seguir las medidas de higiene y, de ser posible, evitar salir lo más posible de casa, para minimizar los riesgos.