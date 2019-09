Impiden en Guaymas paso a manifestantes

GUAYMAS.- Con la fuerza pública se les impidió el paso a un grupo de ciudadanos que han denunciado nepotismo y actos de corrupción de la alcaldesa Sara Valle Dessens, al auditorio cívico municipal para escuchar el primer Informe de Gobierno.



El comisario de Seguridad Pública y los agentes argumentaron que los manifestantes y algunos militantes del Partido del Trabajo, que simpatizan con el trabajo del diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, como Francisca Morquecho, no entrarían porque no portaban invitación.



Al llegar la presidenta municipal, fue recibida con gritos de "nepotismo y corrupción, no hay Cuarta Transformación en Guaymas, no hay nada que informar, mucho que lamentar, regidores del PRI son una oposición vendida, son una vergüenza".



Los protestantes, quienes portaban una lona en sus manos, que medía más de cuatro metros de longitud y dos de ancho, en el que contenía el siguiente mensaje: "Un gobierno de corrupción y nepotismo", duraron poco más de dos horas en el exterior del auditorio.



Previo a esto, intentaron ingresar al recinto oficial por la puerta principal, pero los elementos policiacos les impidieron el paso y tuvieron que cerrar los accesos y colocar barreras humanas con el propósito de tranquilizar la situación.



Al finalizar el informe de Gobierno, los manifestantes les gritaron al salir al ex alcalde César Lizárraga Hernández "cínico, corrupto, no tienes vergüenza", así como otros funcionarios municipales que mantienen en la nómina municipal a sus familiares.



Por su parte, Valle Dessens, logró evadir al grupo de inconformes liderados por Norma Castro Salguero y Juan José Ramírez Lizárraga, al salir por la puerta de emergencia, para evitar ser señalada nuevamente.