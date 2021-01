Imparables las fiestas en Guaymas pese a Código Rojo por Covid: UMPC

GUAYMAS, Sonora.- Pese a que Guaymas está en Código Rojo por coronavirus, las fiestas en los domicilios no han cesado, reveló el jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, Mario Madueño Tirado.

El funcionario municipal, apuntó que las reuniones sociales en locales de eventos y casas particulares están prohibidas en Guaymas, para evitar que aumente el número de casos de Covid-19.

Indicó que desde el Municipio fue incluido en el Código Rojo, han realizado recorrido acompañado de autoridades policíacas y sanitarias en diferentes sectores para tratar de crear conciencia y hacer recomendaciones, pero la ciudadanía no los atiende.

Desde que empezamos con los recorridos hemos cancelado unas 50 y tantas fiestas. No se han aplicado sanciones económicas porque no han hecho caso omiso a la petición. Las fiestas no están permitidas ni diez, ni de ocho, ni de ninguna persona en Guaymas, subrayó.