Imagen en la minería: el otro valor agregado

Se pudiera pensar que un tema como la imagen no tendría gran relevancia aquí, pues cuando pensamos en imagen lo primero que nos viene a la mente es la vestimenta, asuntos de moda o estilo y hasta quizás, cómo hablar o comportarse correctamente, sin embargo, la imagen pública también puede aportar un valor agregado a esta industria.

Hay muchas acciones que suceden en el día a día que pueden ser mal interpretadas o magnificadas con cierta malicia, por tratarse de un sector que aprovecha los recursos naturales y que por su giro, requiere de gran capital humano.

Esto lo convierte en un blanco relativamente fácil de vulnerar, pero teniendo una imagen pública positiva y muy sólida, el riesgo se puede minimizar.

Las compañías, incluidas las mineras, al igual que las personas -quieran o no- es inevitable que tengan una imagen, pues tanto los individuos como las empresas provocan estímulos que se refieren a sus logotipos, publicidad, instalaciones, clima laboral, acciones en pro del medio ambiente, etcétera.

Todo esto, al ser percibido por una o varias personas, produce esa imagen de la compañía minera; ahora bien, ¿por qué hablar de imagen pública en la minería?

Su importancia radica en que las actitudes y opiniones de los distintos públicos hacia la compañía obedecen a la percepción que de ella tienen; no me refiero únicamente a los clientes, sino también a proveedores, personal que labora en ella, la comunidad donde la empresa se encuentra, las autoridades gubernamentales y medios de comunicación.

Habla bien de la marca

Para la opinión pública, una empresa es lo que se percibe de ella, aunque esta percepción a veces no corresponda a la realidad: hay que utilizar las relaciones públicas y medios de comunicación para informar o dar a conocer los beneficios para la sociedad.

Como ejemplos, la construcción de parques recreativos y rehabilitación de áreas verdes para las familias residentes; ‘tours’ por las instalaciones, para acercar al público en general con la industria; apoyo a escuelas públicas o instituciones de salud, entre otras.

El dar a conocer todas estas acciones logra una buena imagen pública, la cual genera valor agregado a la industria al lograr mayor poder de influencia y liderazgo en el sector, así como credibilidad, confianza y prestigio para la propia compañía minera; influye también en las preferencias de los distintos públicos comentados.

Incluso en las empresas globales de tecnología de punta de distintos sectores -incluida la maquinaria minera- la imagen también juega un papel fundamental, ya sea en sus propios visuales -papelería institucional, publicidad y diseños de empaques- como en su cultura organizacional.

Todo esto se construye a partir de la forma en que nos comportemos como compañía durante el transcurso del contacto personal de los distintos públicos, respetando los protocolos propios de la empresa, además de la manera en que se responda en el momento que suceda una crisis; de ahí la importancia de los departamentos de relaciones públicas y de los profesionales de la imagen.

Adal Morones es desarrollador de negocios y consultor en Negocios e Imagen Pública.

IG @neuroimagen_mx