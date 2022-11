Ignacio Lagarda Lagarda: guardián de la identidad local

Las historias que le contaban los adultos durante su infancia llevaron a Lagarda Lagarda a interesarse por conocer lo que se hacía en el pasado en los lugares donde estaba parado y poco a poco, se fue convirtiendo en un ‘hobby’ del que no pudo despegarse.



A lo largo de su función como cronista, sus obras han invitado a otros a realizar trabajos de investigación y defensa de los valores culturales, recalcando la importancia de aprender lo vivido para no repetir los mismos errores.

¿Qué siente al ser reconocido como un “máster” de la historia regional?



“Me siento honrado y orgulloso de todo el esfuerzo que he hecho para lograr ese reconocimiento; convertirme en el cronista de Hermosillo ha sido una de las satisfacciones más grandes que he experimentado, porque lo veía como una meta y ya lo logré”.

¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo?



“Escribir y leer, creo que son las cosas que más me apasionan en la vida; yo no estudié historia, digamos que se dio en mí de manera natural, tengo otros estudios que no tienen nada que ver con esta profesión, pero me gusta”.

¿Qué acontecimientos han sido claves para conformar el Hermosillo de hoy?



“Hay muchos, empezando por su origen: cuando se declaró ciudad y se le cambió el nombre a Hermosillo, y otro es cuando se le nombró capital definitiva de Sonora, así como el desarrollo de la agricultura en la Costa de Hermosillo y la instalación de la planta Ford, que detonó la industria en la ciudad”.

En este punto de su trayectoria, ¿con qué sueña?



“Con que Hermosillo llegue a convertirse en un municipio donde la gente respete la ciudad, la quiera, que se desarrolle con ciudadanos de primer mundo y que se le reconozca por la calidad de sus gente”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Utilicen la información que se comparte tan rápidamente por medio de la tecnología y los medios de comunicación y aprovéchenla para algo positivo, sepan utilizar la información que se les da para ser mejores ciudadanos”.



“Dormir es muy importante para mí, estar descansado y con la mente concentrada son cosas muy importantes para aprender algo nuevo”



