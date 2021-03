Hoy activan portal de registro para aplicación de vacuna anti Covid-19 en la Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Después de mediodía quedará habilitado el portal vacunatehermosillo.unison.mx para el registro de vacunación contra el Covid-19 de las personas de la tercera edad en Hermosillo, informó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas.



“La idea es darle un orden al proceso, por que esperamos vacunar entre 17 mil y 20 mil cada uno de los días, estamos pidiendo, vamos a abrir un portal ahorita después de mediodía y ahí te van a pedir el rango de edad, la primera letra de tu apellido y la sección que aparece en tu credencial de identificación”, indicó.



Todo esto es con el afán de organizar de mejor manera, puede preguntarle a su vecino ese dato, esto es un asunto de organización para que no se aglomere la gente.



“La preocupación es que la gente no sufra, no batalle, no se canse, no se malpase para recibir la vacuna”, afirmó, “no tiene caso de que lleguen a las 04:00 de la mañana hay vacunas para todos, esa es la idea del portal, que la gente tenga una asignación, día y hora”.