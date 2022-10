Horacio Castelo: Un histrión “en serio”

Su carrera comenzó a los 17 años: debutó en teatro –una de sus más grandes pasiones- en Estados Unidos y perfeccionó sus técnicas actorales en Dinamarca; de vuelta en México, cursó la Licenciatura en Relaciones Internacionales en Monterrey.



A lo largo de su trayectoria ha participado en más de 70 producciones, tan sólo de Televisa; a la par con su desempeño en los escenarios y el ‘set’ funge como consultor y desarrolla estrategias actorales y de conducción.

¿Qué sientes al ser reconocido como un “máster” de la actuación?



“Para mí es un honor, no sabía que se me consideraba así pero la verdad, me pone muy contento que me lo digas; son muchos años de trabajo, esfuerzo, sacrificio y privaciones, estar lejos de la familia”.

¿Cuál es el proyecto en el que más disfrutaste participar hasta ahora?



“Son varios; el que más satisfacciones me ha traído, por el reconocimiento a nivel internacional que tiene, ha sido la serie de ‘El Vato’, producida por la NBC en Estados Unidos; habla del sueño americano de este chavo que sale de Hermosillo y quiere triunfar en la Unión Americana como el mejor cantante regional mexicano, pero se topa con el peor villano que se pudo haber topado, que soy yo... estamos esperando una tercera temporada que será, seguramente, la última”.

¿Dónde te podemos ver recientemente?



“Después de ocho años de ausencia en la televisión mexicana, regresé en una telenovela de la mano de Rosy Ocampo, tiene mucho éxito: se llama ‘Vencer la Ausencia’, está en sus últimos capítulos en México y dentro de un mes se va a estrenar en Estados Unidos; en diciembre estreno la segunda temporada de una obra de teatro musical hecha por el sonorense Alfonso Molina”.

¿Cómo percibes que se ubica Sonora en el mapa nacional y mundial, en cuanto a generación de talento artístico?



“Hay una percepción bastante positiva; me siento muy orgulloso de haber encabezado este movimiento de los norteños que estamos triunfando en México, Latinoamérica y Estados Unidos”.

En este punto de tu trayectoria, ¿con qué sueñas?



“Tengo muchos sueños todavía: vienen más premios internacionales, sueño con hacer películas con actores muy importantes en Estados Unidos”.

“Una de las cosas que más valoro es el tiempo de descanso: llegar a casa, tener una buena cama donde pueda dormir… eso hace mejores tus días”

