Hijo de ''El Temible'' sufre derrame

HERMOSILLO, Sonora.- Christian Castillo, hijo del ex campeón mundial sonorense José Luis Castillo, se encuentra delicado de salud después de sufrir un derrame cerebral tras problemas en su preparación para el que sería su siguiente combate.



Fue en días pasados cuando entrenaba con su hermano José Luis, que el menor de ellos sufrió un desvanecimiento que desencadenó en un derrame cerebral que lo ha mantenido internado los últimos días.



José Luis Castillo Jr. explicó en redes sociales lo que había sucedido con su hermano, quien, dijo, había sufrido una una severa deshidratación por una mala alimentación, lo que aunado a los golpes y a la insolación provocó el incidente.



Días después de lo sucedido, el hijo mayor del "Temible" Castillo subió un video a su cuenta de Facebook donde mostraba mejoría por parte de su hermano, pero ayer su salud volvió a pasar por un momento complicado.



Ayer, José Luis Jr. comentó que la salud de su hermano estaba "en un hilo", ya que adquirió una neumonía infecciosa, por lo que se tuvo que trasladar a otro hospital en Tijuana, lugar en el que radican desde hace unos años.



Para ayudarse con los gastos médicos, la familia abrió una cuenta en la plataforma "Go Found Me", con el nombre de "Christian Castillo", donde tienen como meta juntar un total de 20 mil dólares.