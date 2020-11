Hermosillo está ante repunte inminente de casos Covid-19: Subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria

HERMOSILLO, Sonora.- La capital sonorense se encuentra ante un repunte inminente de casos, por ello la importancia de reforzar las medidas precautorias en las personas, antes de tener un panorama como el registrado en los pasados meses de junio y julio, señaló el médico Universo Ortiz Arvallo.

El Subdirector de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria en el Estado explicó que en este momento la entidad presenta una transmisión constante en las últimas 4 o 5 semanas epidemiológicas:

Además, en Hermosillo hemos observado un incremento paulatino del índice de positividad de los casos, es decir, de las muestras que se envían al laboratorio estatal, un porcentaje sale positiva. Habíamos tenido un índice 20%, pero se ha incrementado al doble, a 40 o 50%”.



“Otro indicador de un repunte en los casos es la letalidad, la cual de tener alrededor de un 3% aumentó al doble, al 6%, lo que nos muestra que estamos ante un inminente repunte de casos y nosotros como Secretaría de Salud recomendamos y avalamos el pasar a semáforo naranja, ya que sólo así podemos reforzar la medida de prevención en las personas, y que no caigan en la relajación”, precisó.



A pesar del desacuerdo de algunos alcaldes al respecto, como es el caso de Célida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo, Ortiz Arvallo afirmó que la única autoridad facultada para tomar decisiones en ese ámbito es el Consejo Estatal de Salud, debido a que es la única autoridad sanitaria en Sonora.



El especialista destacó la participación de todos los poderes de Gobierno para hacer cumplir las medidas de restricción y prevención aceptadas en dicho Consejo, siendo la única estrategia para una contención del rebrote.



“La única autoridad sanitaria en el Estado es el Consejo Estatal de Salud, entonces los Ayuntamientos, al no ser una autoridad de salud, no tienen facultad de decidir sobre las medidas en cuanto a una interpretación de los valores epidemiológicos, para eso está el Consejo Estatal de Salud y la Secretaría de Salud federal”, aseveró.



“Pero es muy importante entender que el Ayuntamiento sí es una instancia gubernamental fundamental para operar las medidas que tienen que hacerse de mitigación ”, dijo, “pues ellos deben ver los giros comerciales y cuidar que respeten los horarios de restricción”.



Ortiz Arvallo hizo hincapié en que el Consejo Estatal de Salud ha sido sensible a la situación económica que enfrentan los ciudadanos, y hasta la fecha no ha solicitado el cierre definitivo de ningún establecimiento esencial o no esencial.

No obstante, subrayó, de no respetarse las acciones de mitigación, sí podría haber consecuencias, entre ellas las clausuras de las empresas que las incumplan, concluyó el funcionario.