Hermosillo albergará Estatal de Atletismo la próxima semana

La ciudad de Hermosillo está lista para recibir la etapa Estatal de Atletismo del 25 al 27 de febrero, donde se darán cita alrededor de 300 competidores de 17 municipios de Sonora.

En esta ocasión habrá dos sedes. El estadio Miguel Castro Servín albergará los eventos de pista, mientras que el área de lanzamientos de la Unidad Deportiva del Noroeste -a un costado del Héroe de Nacozari- recibirá las pruebas de campo.

El presidente de la Asociación Sonorense de Atletismo, René Valdez del Pardo, informó que el número de participantes rondará los 300, repartidos en las categorías Sub-23, Sub-20, Sub-18 y Sub-16, en ambas ramas, en busca de lograr las marcas para avanzar a la etapa Macro Regional.

Los atletas dentro del certamen pertenecen a Hermosillo, Agua Prieta, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Magdalena, Nacozari, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

Entre los más destacados sobresalen los campeones nacionales de la edición pasada de los Juegos Nacionales: José Eduardo Chávez (Sub 20 en martillo) y Verónica Luzanía (Sub 23 en bala), además del decatleta Miguel Ramírez (Sub 23 en 400 metros), también ganador de medalla de oro en 2021.

Otras figuras a seguir son los medallistas internacionales Julio Díaz (Sub 23 en 800 metros) y Rubén Muñoz (Sub 18 en 800 metros), asimismo los ganadores de preseas nacionales Alán Obregón (Sub 20 en salto triple), Ambilec Zamorano (Sub 20 en decatlón), Aldo Durazo (Sub 20 en salto de altura), Nefi Amparán (Sub 20 en jabalina) y Héctor Camacho (Sub 23 en 110 con vallas).

En la etapa Macro Regional, Sonora buscará pases a los Juegos Nacionales enfrentándose a las entidades de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.