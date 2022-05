Hermosillo: Aclara niña que no fue víctima de intento de secuestro; dice haber creado historia tras asustarse por desmayo de su mamá

HERMOSILLO, Sonora.- Niña de 10 años, aclara haber creado una historia en donde un hombre a bordo de un vehículo negro se le acercó y trató de jalarla el pasado 15 de mayo en la Col. Villas de Cortés en Hermosillo, debido a que se encontraba muy asustada al ver a su madre muy alterada y posteriormente desmayarse, al creer que había desparecido.

Según el reporte del departamento Central de Personas Desaparecidas de de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en su declaración, la mamá de la menor, indicó que su hija, acudió a un abarrotes por su solicitud y regresó a su casa sin que ella se percatara de su regreso.

La madre, al no darse cuenta de la llegada de su hija, salió a buscarla a la tienda; al no encontrarla salió corriendo apedir auxilio al creer que su hija había desparecido.

Niña contó a su madre que hombre trató de jalarla

En su desesperación, regresó a su casa donde se desmayó. Al reaccionar, su hija se encontraba en su domicilio, quien le contó que un hombre intentó jalarla desde su automóvil.

La menor, al contarles la supuesta historia de lo sucedido a sus familiares, ellos le sugirieron dar parte a las autoridades por lo que se hizo un reporte al 911, acudiendo unidades de inmediato al domicilio, donde encontraron una reunión familiar.

Por su parte la propietaria de la tienda, al ser interrogada, refirió que efectivamente la menor había acudido al establecimiento alrededor de las 15:30 horas, y que momentos después había llegado su madre muy asustada, al no encontrarla, salió de regreso a casa, por lo que la siguió para ayudarla y al llegar a su domicilio, la menor salió del interior de la vivienda justo cuando la madre se desmayó.

Sin embargo, al día siguiente, ya estando tranquilas y en su casa, la niña le contó a su madre que ella había regresado sola, mientras ella se encontraba en el patio y no se dio cuenta.Al percatarse de su desesperación y angustia, inventó lo que supuestamente había sucedido para que no la regañaran, por lo que la reportante decidió no interponer formal denuncia ya que todo se había tratado de un malentendido.