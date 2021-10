Hay que defender a Sonora de la delincuencia: SSP

SEGUNDA DE DOS PARTES

En Sonora se trabajará de forma preventiva, pero ante el crimen organizado habrá un trabajo de coordinación con las instituciones federales, puntualizó la secretaria de Seguridad Pública en el Estado, María Dolores del Río Sánchez.

Creo que hay que abrazar a quien debemos de abrazar y defender a Sonora de la delincuencia y así tan sencillo”, enfatizó ante el cuestionamiento sobre la estrategia que se aplicará en Sonora porque a nivel federal se sigue una política de seguridad de “abrazos y no balazos”, es decir de no confrontación o violencia.

La secretaria de Seguridad Pública habló para EL IMPARCIAL sobre la contratación de mil policías el año próximo, los delitos de alto impacto en Sonora, entre otros temas.

Aquí la entrevista:

Los alcaldes en su momento se quejaron porque les quitaron el recurso que recibían por el subsidio para la seguridad, era el dinero para la capacitación y el equipamiento, ¿cómo van a afrontar este nuevo esquema, dar de baja a los policías no confiables, además de capacitar y profesionalizar a los agentes?

Creo que podemos dividir a los municipios en dos, los municipios más grandes que tienen la posibilidad de tener mayores ingresos, en donde tendrán que hacer ahorros como el Gobierno del Estado está haciendo ahorros y de esa manera poder garantizar el cumplir con la expectativa en materia de seguridad, al final eso también deben de hacer los alcaldes.

Los municipios que son más pequeños desde la Secretaría de Seguridad estaremos apoyando, incluso apoyamos a algunos alcaldes designando policías como comisarios y esto de las mesas regionales permite ver las cosas de manera integral.

¿De qué manera planean involucrar a la sociedad civil?

Primero, creo que hay cosas que se pueden incluso compartir, que estaremos presentando todo eso en el acuerdo con la sociedad, es decir, compartir con las empresas información de videovigilancia, que nos permita tomar medidas preventivas.

Por otro lado, hay muchas otras organizaciones, las escuelas, organizaciones de la sociedad civil, los colectivos feministas, etcétera, que les preocupan ciertos temas y que deberíamos trabajar de manera coordinada.

El tema más grave que hemos visto y el más recurrente tiene que ver con la violencia familiar, ese es un tema, por ejemplo, que tenemos trabajar de manera coordinada.

¿Este acuerdo con la sociedad que se propone hacer ya se ha hecho en otros lugares?

Hay antecedentes a nivel nacional e internacional, hay un famoso acuerdo que se firmó en Colombia hace muchos años donde se involucró a la sociedad, a los medios de comunicación.

Creo que cuando todos estamos en el mismo carril, en el mismo canal, las cosas funcionan, entonces que un acuerdo es eso, una intención de caminar por el mismo camino, valga la redundancia, y es una colaboración, decir sí esta parte le toca al Gobierno, pero esta parte nos toca a nosotros.

¿Cómo opera una mesa de seguridad?

La mesa de seguridad se instaló desde el 13 de septiembre, que fue su primer día de Gobierno, es a las 9:00 de la mañana, dura una hora exacta. Encabeza la reunión el Gobernador y en caso de que no esté, la encabeza la secretaria de Seguridad y están el secretario de Gobierno, la Sedena, la Marina, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y federal, el Centro Nacional de Investigación.

Somos un grupo pequeño que estamos ahí revisando en confidencialidad todo el tema de seguridad pública y a partir de ahí se toman todas las decisiones y se va construyendo la estrategia.

Cajeme es uno de los municipios que está entre os 50 más peligrosos en el País por la incidencia de asesinatos, ¿qué le diría a la población que harán para atender este problema?

En ese Municipio, en esa región suceden cosas que no suceden a lo mejor en otras regiones, lo primero es con la coordinación con las instancias federales, la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, pero sobre todo con la voluntad política del alcalde.

Yo veo en Javier (Lamarque) a un alcalde que está dispuesto a coordinarse, eso va a lograr que avancemos en el tema, pero además es el reto, debemos lograr que las personas, las familias que viven en Ciudad Obregón y en esa región puedan sentirse tranquilas.

La fiscal dijo recientemente, y se ha dicho en gobiernos anteriores, que hay una pelea en el Estado de grupos criminales, ese otro tipo de delincuencia, ¿cómo lo enfrentarán?

Creo que la única manera son información, coordinación y voluntad política, no ignorar los temas. Cuando iba entrando este Gobierno empezaron unos temas muy fuertes en Magdalena de Kino, inmediatamente nos fuimos a hacer la mesa regional a Nogales. Nos reunimos con los alcaldes de Nogales, Ímuris, Magdalena, Cucurpe y Santa Cruz y tomamos acuerdos de inmediato como cuidemos las escuelas para que los niños y jóvenes vayan con tranquilidad, y eran las fiestas patronales, cuidemos todo para que la gente pueda sentirse segura en su caminata hacia Magdalena. Es una pequeña táctica en ese momento para resolver el tema, pero es un ejemplo de cómo se trabaja de manera coordinada y cómo en lugar de llegar a una reunión y decir, mira “tú tienes la culpa y tú no has hecho lo otro”, es sentarnos y decirnos cómo trabajamos en conjunto para garantizar seguridad a los sonorenses.

¿Cuáles son los delitos de más impacto que más preocupan y qué harán?

Hay tres, los que además nos hacen desafortunadamente visibles a nivel nacional, uno es el homicidio, otro es el tema del narcomenudeo y el otro es el feminicidio.

El narcomenudeo y el homicidio, ambos están ligados a la delincuencia organizada, pero en el tema del narcomenudeo pueden influir las adicciones, el aumento en la violencia familiar. El aumento en la violencia familiar genera violencia hacia las mujeres, que puede terminar también en los feminicidios.

Dentro de los homicidios también hay homicidios que tienen que ver con las familias, pero que no están separados como es el caso del feminicidio.

Esos son los temas que hay que estar alertas con atención y estrategias claras, pero también atendiendo las causas de ellos, también vamos separando y explicándole a la gente lo que ocurre y vamos arrinconando a la delincuencia organizada, eso es lo que tenemos que hacer.

Soy una convencida, que somos más los buenos, si cerramos filas entre nosotros, en este año que nos hemos planteado podrá mejorar en ese sentido.

Sobre el presupuesto para 2022, ¿qué buscará la Secretaría de Seguridad?

Justo en estos días estos son los temas que estaremos viendo con el secretario de Hacienda y estamos viendo qué ahorros podemos para el aumento de más policías, ése debe ser el tema del próximo año en el presupuesto de seguridad.

No quiere decir que los demás temas no sean importantes, pero el gran reto económico de la Secretaría es cómo generar 700 o casi 800 millones de pesos que significarían mil policías más.

Dentro de la Secretaría también está el sistema penitenciario y eso también tiene un costo para la sociedad y también son personas a las que hay que tratar con dignidad.

Después de que los tres niveles de Gobierno han prometido mejorar la seguridad, ¿qué elementos tienen ahora para decirle a los ciudadanos que en esta ocasión sí habrá una diferencia y por qué?

Para que las cosas sucedan en un Gobierno se requiere de voluntad política, un funcionario por más interés que ponga en su trabajo si no hay voluntad política de quien encabeza el Gobierno, no avanza.

Hoy tenemos un Gobernador que, con mucho orgullo lo digo, le interesa la seguridad, le interesa la seguridad de los sonorenses, le interesa respaldar al equipo que estamos trabajando en materia de seguridad y le interesa respaldar a los presidentes municipales en materia de seguridad, eso no hace una diferencia, eso hace toda la diferencia.

En Sonora tenemos una frontera amplia con Estados Unidos, específicamente con Arizona ¿qué acuerdos tienen y cómo trabajan para controlar el tráfico de drogas ilegales?

Hay que recordar que hay un acuerdo reciente entre el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos. Uno de los temas más relevantes tuvo que ver con la frontera y cómo había que orientar mucho el esfuerzo ahora al narcomenudeo, a evitar el consumo de las drogas.

Creo que las estrategias que se han planteado desde las autoridades federales de ambos países se tienen que replicar a nivel local, por ahí es donde también estaremos trabajando.

¿Qué le diría María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública a aquella persona que usa drogas, a aquel joven que está iniciándose en las drogas?

Les diría a ellos y a sus papás, soy mamá y creo que algo que nos asusta mucho como padres de familia es pensar que tu hijo puede consumir algún tipo de droga y se puede enganchar a ella.

Les diría a los papás primeramente que hay que estar muy pendientes y abiertos a platicar con los hijos, no lo digo como secretaria de Seguridad, lo digo como una mamá que ha vivido estos temas y estas incertidumbres cuando los hijos son adolescentes.

Por otro lado, decirles a los jóvenes que hay muchas opciones en la vida y que a mí me preocupa el consumo, pero me preocupa también aquel joven que se engancha a vender droga; creo que es un tema en el que debemos prestar atención como familia y también como política pública del Estado.

La política de seguridad que hemos visto, que últimamente ha ido cambiando poco a poco, de “abrazos y no balazos, ¿qué va a pasar aquí en Sonora?

Creo que hay que abrazar a quien debemos de abrazar y defender a Sonora de la delincuencia y así tan sencillo.

Creo que la Secretaría de Seguridad está trabajando en un programa de manera preventiva, pero también en un tema de reacción junto con las otras instituciones de seguridad pública a nivel federal.