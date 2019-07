Hay pronósticos esta semana de chubascos en el Estado

HERMOSILLO, Sonora.- El pronóstico para posibles chubascos en el Estado se extenderá también para el jueves, de acuerdo con los pronósticos; serán de entre 5.1 y 25 litros por metro cuadrado, y se espera que las temperaturas no sean tan cálidas.



En Hermosillo, se espera que esté parcialmente nublado con 20% de probabilidad de lluvias; las temperaturas serían de 27 grados la mínima y 38 la máxima.



Según información del portal de Internet The Weather Channel, en la región Noreste las temperaturas máximas no pasarán de los 36 grados esta semana, a pesar de que no lloverá todos los días en los municipios de esta zona.



Aunque poco el calor cederá esta semana un par de grados menos en el Sur de Sonora en comparación con la semana pasada, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



En Navojoa, la temperatura máxima oscilará entre los 36 y 39 grados centígrados, y aunque habría cielo parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia son de 20%.



En Ciudad Obregón, la temperatura máxima esta semana pasará entre los 37 y 39 grados centígrados mientras que la mínima se mantendrá en 26 grados, con poca probabilidad de precipitaciones según el SMN.



Aunque en Guaymas la máxima será de 31 grados, se espera una sensación térmica mayor por el grado de humedad del 70% y con poca probabilidad de lluvia.



Para el Municipio de Álamos hay más probabilidad de que llueva y se espera una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 23 grados.