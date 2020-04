Hay en Guaymas mucho movimiento en las calles

GUAYMAS, Sonora.- A pesar de la contingencia sanitaria que se vive en diferentes países del mundo por Covid-19, en Guaymas no ha disminuido el flujo vehicular, ni de personas en las calles, a diferencia de otros municipios de Sonora.



El secretario de Salud en Sonora, Enrique Claussen Iberri hizo énfasis que el Municipio no ha reducido el flujo vehicular a diferencia de Hermosillo y otras ciudades que han acatado las recomendaciones de mantenerse en casa.



El director de Comunicación Social en Guaymas, Asención Sánchez, destacó que el Ayuntamiento no ha dejado de emitir las recomendaciones sanitarias a la población mediante perifoneo con apoyo de elementos policiacos.



Indicó que con la fuerza pública han desalojado a personas del Malecón Turístico, las playas Miramar, en Guaymas y San Francisco, Piedras Pintas y Los Algodones, en San Carlos, para evitar cualquier riesgo de contagio.



“No se ha dejado de recomendar a la población sobre los riesgos de no quedarse en casa por todos los medios a nuestro alcance, incluso perifoneo, y se han desalojado grupos de las playas, pero no es atendido en su totalidad el llamado, evidentemente”, puntualizó.



Hasta el momento, confirmó que el Municipio no tiene contemplado imponer toque de queda como establecieron otros ayuntamientos de Sonora.