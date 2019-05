Hay 346 mil fumadores en Sonora

Sonora ocupa el décimo lugar a nivel nacional en prevalencia de consumo de tabaco, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), del 2016-2017, se calcula que hay 346 mil sonorenses que fuman; hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco.



De estos se calcula que 262 mil son hombres y 85 mil son mujeres; el consumo ocasional es más frecuente que el diario, pues del total de fumadores 181 mil lo hacen solo en ocasiones especiales y 165 mil todos los días.



El promedio de cigarros que un sonorense fuma al día es de 8.5 y la edad de inicio de los fumadores es de 18 años en hombres y 23 en mujeres, aunque en el Estado se han detectado casos donde niños de 9 o 10 años inician con el consumo de tabaco.



NO ES IMPOSIBLE DEJARLO



El doctor Juan Manuel Tong Payán, titular de Salud Mental, expresó que aunque los casos de éxito en clínicas para dejar de fumar es bajo, no es imposible dejar este vicio, pues hay incluso quienes lo hacen por voluntad propia, aunque recomendó hacerlo con el seguimiento de un experto.



"Dejar de fumar no es imposible, por eso debe ser llevado de la mano de un especialista del área sicológica y médica para que sea evaluado primero en la parte física y en los síntomas que puede tener de abstinencia", mencionó.



En el Estado hay once Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA, cuatro hospitales públicos de adicciones, la Clínica del Tabaquismo y el Hospital cruz del Norte; además de Centros de Integración Juvenil, Asociaciones Civiles y otras instituciones.



"En las clínicas del Estado se ofrecen tratamiento de forma gratuita, si requiere tratamiento con el Seguro Popular se pueden ofrecer tratamiento contra la ansiedad, además hay convenios con otras instituciones y asociaciones civiles", recalcó.



Entre los motivos por los que una persona fuma se encuentran desde combatir la ansiedad, el querer dejar de comer, estrés y hasta buscar ayuda para la digestión, comentó.



Espacios libres de humo



El cigarro no sólo afecta a quienes lo consumen, indicó el titular de Salud Mental, pues el humo contiene sustancias que afectan también a quienes están en un ambiente de humo.



Estadios, escuelas, espacios públicos, parques y algunos comercios, han designado espacios libres de humo de tabaco, con el fin de presentar lugares donde las personas puedan disfrutar sin el humo del tabaco.



Durante el 2018 se entregaron 200 acreditaciones de espacio libre de humo de tabaco, uno de estos es la zona del Palacio Municipal, pero para este año se espera llegar a 250 lugares más.



Escuelas como Medicina, Ciencias Químicas y Enfermería de la Universidad de Sonora, son espacios libres de humo de tabaco.



Además el área de gradas del Estadio Sonora está considerado dentro de esta clasificación desde hace tres años.