Harán alianza Tec de Monterrey y EL IMPARCIAL para lanzar Verificado 2021

Por segunda ocasión EL IMPARCIAL y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Sonora Norte trabajarán juntos en el lanzamiento de Verificado Sonora 2021 para ofrecer información precisa a los ciudadanos de cara a la contienda electoral.

La decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en la Región Occidente del Tecnológico de Monterrey, Silvia Guadalupe Figueroa González, señaló que en sinergia con el medio de comunicación EL IMPARCIAL, realizarán este ejercicio académico y periodístico que busca acercar herramientas a la sociedad para que pueda contar con una opinión más informada.

Explicó que académicos del Tec de Monterrey, periodistas de Grupo Healy y expertos, verificarán la información que brinden los candidatos durante los debates, respetando los tiempos de veda electoral, para que la ciudadanía disponga de una información veraz.

Se trata de un ejercicio de ‘fact checking’, donde se contrasta la información que presentan los candidatos con las bases de datos. Corroborar las fuentes, consultado con expertos y también muy cobijados por todo este balaje que EL IMPARCIAL construye día a día con los reportajes y noticias de cobertura de hechos, para entonces poder informar a la ciudadanía y poder decir, bueno lo que comentaron los candidatos es verdad, o es una verdad a medias, o es preciso, o es falso”, puntualizó.

LA EXPERIENCIA

El trabajo de Verificado, recordó, se aplicó en Sonora en el proceso electoral de 2018 con gran éxito, por la neutralidad, rigurosidad y la información completa que presentaron, pese a los retos que pudieron presentarse por ser la primera ocasión que se aplicaba.

“De alguna manera consideraría que marca pauta para esta contienda y los siguientes debates, en el sentido que los candidatos se saben observados.

“Lo que ahí se diga, las palabras no se las lleva el viento, si no que va a haber oportunidad de contrastar y verificar esta información y me parece, consideraría, esperaría que fuera un debate más sustancioso y mucho más cuidado”, externó.

El trabajo de Verificado, dijo, busca desde la rigurosidad de una metodología con el amparo de la experiencia e información del periódico EL IMPARCIAL y el conocimiento disciplinario y experiencia de académicos poder hacer este análisis para comunicarlo a los sonorenses.

“Verificado es una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y ocurre hace un par de años, también en periodo de contienda, ante la necesidad de poder ejercer algún tipo de influencia desde la disciplina, desde un ámbito universitario y en sinergia nuevamente con EL IMPARCIAL”, indicó.

El objetivo, agregó, es informar para poder mostrar de manera imparcial, neutral y comprometida lo que marca el surgimiento de esa iniciativa que es el contexto mismo. Más allá de divulgar los hechos, analizarlos y acercar todo eso que sea valioso para decisiones importantes.

Apuntó que el principal reto de Verificado es la cantidad de información que presentan los candidatos durante los debates y el límite de tiempo que existe para publicarse la información precisa una vez revisada.

“La fortaleza es la experiencia que tiene EL IMPARCIAL, quienes estarán colaborando. La coordinación que tenemos y el perfil disciplinario académico de los profesores que estarán construyendo día a día”, puntualizó.

El grupo de académicos que participará en Verificado Sonora 2021, señaló, se ha preparado para llevar a cabo la revisión o barrido de información puntual con periodistas y expertos en los temas que debatirán los candidatos.

“Contamos con insumos digitales para hacer un barrido de información con esta sinergia que hace más poderosa esta iniciativa. EL IMPARCIAL tiene un amplio balaje, los archivos, información que han ido construyendo, publicando a lo largo del tiempo y robustece también”, enfatizó.

En 2018, añadió, participaron 60 medios de comunicación en Verificado y este año podría ser la misma cantidad, pero no se descarta que aumente la participación de otros en las siguientes semanas.

“Somos profundamente cuidadosos tanto EL IMPARCIAL como el Tec de Monterrey con los tiempos, protocolos y todas las normas que marca un periodo electoral. Es una gran contribución para la ciudadanía, la democracia, es un ejercicio valioso”, finalizó.