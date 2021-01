Hallan hombre sin vida y con signos de violencia en casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora.- Un hombre fue hallado sin vida y con signos de violencia en un inmueble ubicado en Félix Soria y Nayarit en Hermosillo.De acuerdo a la información recaudada en el lugar de los hechos el occiso era conocido entre los pobladores como David y tenía entre 35 y 40 años de edad y fue hallado sin vida cerca de las 14:30 horas de hoy.

El inmueble donde murió el hombre está en abandono, sin embargo era habitado por David desde hace algunos años y era conocido entre los vecinos por dedicarse a lavar los carros.

“Hace apenas unos días me lavó el carro David, él no se drogaba, si era de la calle y se juntaba con otros, pero no se drogaba, aquí trabajaba con los vecinos”, señaló uno de los habitantes del sector.

El vecino comentó que las peleas en el inmueble abandonado son comunes, de manera constante se amenazaban con arma blanca por mínimas cantidades de dinero, en ocasiones eran por 20 pesos.

David fue hallado en el segundo nivel del inmueble, con varios signos de violencia, alrededor de él había sangre y un cuchillo,atestiguaron algunas personas que lograron verlo.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal para acordonar el área para entregarla a Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado y también estaban elementos de Bomberos para ayudar en la extracción del cuerpo.